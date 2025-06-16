快訊

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

無印良品板橋車站店 驚見壯碩男脫光衣物「全裸滾床」

台灣金曲非洲綻放光芒 外長林佳龍：展現文化外交成果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣金曲在非洲點燃共鳴，外交部長林佳龍14日晚間在社群平台分享，日前台灣金曲歌手阿爆（Abao）率領 Nanguaq 那屋瓦少女隊及饒舌歌手 R.fu 遠赴台灣非洲友邦史瓦帝尼，參與非南地區最大音樂盛事「灌木之火音樂節」（MTN Bushfire Festival 2025），演繹多首歌曲，點燃現場逾兩萬觀眾熱情，展現文化外交的成果與感動。

林佳龍指出，現場除當地民眾外，還有我國僑胞、國合會技術團、醫療團與替代役男等與會，共同揮舞雙手，隨著節奏齊聲高喊「Taiwan」，台史兩國逾半世紀的堅實邦誼，透過音樂合作展現文化外交的成果與感動。

阿爆新歌〈Born To Be 天生的〉音樂錄影帶在12日正式上線，林佳龍說，他收到影片連結後，看到其中許多熟悉的朋友和場景，不僅有史國總理戴羅素（Russell Dlamini）、駐史國大使梁洪昇與國合會技術團成員，還有友邦好友們與非洲「Big Five」野生動物景象。林佳龍提到，阿爆與當地民眾交流時，分享台灣原住民古謠領唱方式、圖騰配色的相似點，甚至與當地交換傳統服飾，這些珍貴的交流過程都被紀錄作為新歌 MV 素材。

林佳龍表示，史國政府此次也邀請阿爆擔任觀光大使，未來外交部將持續與史國推動觀光合作，期盼讓台史兩國人民更了解彼此。他並感謝阿爆及那屋瓦文化團隊，在世界舞台唱出台灣的聲音，向世界展現台灣的文化軟實力及與友邦人民間的深厚情誼。

林佳龍指出，阿爆此行除音樂演出外，也在我國駐史瓦帝尼大使館安排下，走訪國合會協助策劃的「婦女微型企業輔導能力提升計畫」展區，技術團發揮創意，將貨櫃屋改造成展售空間，一件件色彩鮮明的串珠配飾、圖騰創新且精緻的皮件整齊陳列，展現史國婦女翻轉人生後的自信。

林佳龍回顧，他於今年4月訪問史瓦帝尼期間，也曾出席「婦女創業小額信貸循環基金」發表會，傾聽多位受惠婦女的故事，也見證國合會多年深耕婦女賦權的成果，「從無到有，將『女力』轉化為社會穩定的動力」。林佳龍強調，如同阿爆所言，想推薦史瓦帝尼成為國人首次解鎖非洲旅遊的選擇。外交部也將致力於深化台史兩國在文化、婦女賦權等多元領域的合作。

延伸閱讀

林佳龍祝賀菲律賓國慶 宣布將對菲延長免簽入境一年

林佳龍陪賴總統接見原聲童聲合唱團 讓世界聽見台灣

雨天備案迎瓜國總統 凌濤：林佳龍稱下雨是祝福 怎自圓其說？

【重磅快評】幹話外交 林佳龍果然是吳釗燮接班人

相關新聞

規範監委十年內未參與政治 監察院：恐限縮總統提名權

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員...

影／李四川遭控行政不中立 蔣萬安1句話反擊點賴清德這2人

北市副市長李四川昨陪國民黨立委王鴻薇到謙和市場掃街反罷免，綠質疑行政不中立？蔣萬安今反問，這哪有行政不中立，並點名賴清德...

前總統陳水扁住院切胃瘜肉 憔悴躺病床照曝光

前總統陳水扁今天在臉書發文，因連續幾天的血便，前往醫院做無痛胃腸鏡檢查，查出胃裡有8顆息肉，已安排用胃鏡切除胃瘜肉，正等...

影／綠批用公務車跑反罷 侯友宜強硬回擊：賴清德開中常會用什麼車

監察院公務車延燒之際，民進黨市議員鄭宇恩今貼出新北市秘書處採購，指市長侯友宜前日為立委洪孟楷站台反罷時使用公務車，批評侯...

批監委厚臉皮繼續幹 黃國昌：忘了陳菊要當末代院長？

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，討論是否將「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」...

賴總統邀國安情勢會議 黃國昌 : 只是要我們聽報告？

有關賴清德總統邀請在野黨聽取國安情勢簡報，民眾黨主席黃國昌今天表示，總統府秘書長潘孟安昨天致電民眾黨秘書長周榆修，「感覺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。