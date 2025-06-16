吳宗憲：監委現已成政治打手 修法為排除政客出任監委

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件。國民黨籍司法及法制委員會召委吳宗憲表示，監委現已成政治打手，即便修法過了，資格範圍還是很廣，賴總統一定要從政客裡面挑監委人選嗎？

吳宗憲於會前接受媒體聯訪時表示，這也不是什麼限縮提名權，這是更加符合憲法的要求，也就是希望監委要超越黨派。修憲之前監察院是民意機關，代表民意監督政府；修憲後監院不是民意機關，監委改官派，已經變成政治打手。

吳宗憲直呼這幾年有好多案例，他舉例，監委高涌誠在查辦曲棍球案承辦檢察官的狀況，或是去調查35年前的小案子，硬叫當時只是轄區配合辦案的基層員警侯友宜要到監院接受調查，反而當時指揮官等核心調查人都不查，種種做法就是在做政黨打手。

吳宗憲表示，今天討論的修正草案不是限縮總統提名權，而是回到憲法的設計，監委就是要超越政治色彩，方向就是要減少「立委、直轄市議員、富有政治經驗等」條件的人選，那其他監委資格條款都還存在，而且範圍都很廣，國家這麼多人，總統從幾千萬多人找不到適合人選？一定要從政客裡面去挑選嗎？