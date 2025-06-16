快訊

113年十大死因出爐！癌症連續43年居首 「蓄意自我傷害」重返前十名

川普擋下以色列暗殺伊朗最高領袖！ 美方暗示踩「1紅線」才考慮

抓不勝抓！外籍女子持觀光、學生簽證入台 日租套房賣淫

外交部：美國眾院國會台灣連線來訪 具體行動挺台

中央社／ 台北16日電

外交部今天說，歡迎美國聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）率領民主黨議員團訪問台灣，彰顯美國國會持續以具體行動力挺台灣，並展現維護台海和平穩定堅定決心。

外交部發布新聞稿指出， 美國聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）率領民主黨議員團於6月16日至18日訪問台灣，訪團成員包括眾議員艾莫（Gabe Amo）、貝爾（Wesley Bell）、薔森（JulieJohnson）、梅可布萊德（Sarah McBride，另譯麥布萊德）、歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）及所屬幕僚。

外交部表示，貝拉是眾院「國會台灣連線」共同主席，在國會長期推動友台法案，堅定支持台灣國際參與、反制中國法律戰。訪團其他成員也積極以具體行動展現對台支持，並於國會發言公開力挺台灣。

訪團在台期間，將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並接受外交部長林佳龍款宴，就台美關係、區域安全、經濟安全與供應鏈韌性等重要議題交換意見。

議員 美國 外交部

延伸閱讀

伊朗控以色列攻擊外交部建築 3天襲擊釀224死

「終極保鑣」凱文科斯納拒退休！70歲親揭「遺願清單」

外交部啟動申請以色列打工度假 王鴻薇轟：推人進戰場

遭悔婚還被爆「戶頭僅3400元」 22歲男星反控前未婚妻：她動手打我！

相關新聞

批監委厚臉皮繼續幹 黃國昌：忘了陳菊要當末代院長？

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，討論是否將「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」...

吳宗憲：監委現已成政治打手 修法為排除政客出任監委

立法院司法及法制委員會今排審「監察院組織法」部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員...

【即時短評】胡志強會是盧秀燕的活棋嗎？

台中市前市長胡志強前天舉辦新書發表會，台中市長盧秀燕等人到場。胡志強受訪時主動提及，他個人全力支持盧秀燕選黨主席，盧秀燕...

【專家之眼】誰指使主計總處違法？中央把地方當敵人！

「仁者，人也」，「己所不欲，勿施於人」；中央政府預算遭立法院刪減，竟以刪減地方政府經費因應，不仁也。「義者，宜也」，違法...

【總編開箱】全球戰火四起 兩岸還不追求和平　

以色列攻打伊朗不只讓中東戰場擴大，也讓全球籠罩在更多陰影之下，歐美許多國家領袖擔憂將出現更多恐怖報復行動，想當世界警察的美國總統川普，在國內外都面臨緊張情勢，賴清德政府卻連兩岸正常交流都要口出惡言，政客鼓動民粹，絕非人民之福。

藍營擬修法 限縮監委條件

監察院日前遭爆多位監委濫用公務車，民眾黨立法院黨團在立法院提出廢除監察院修憲案。立法院司法及法制委員會今將排審「監察院組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。