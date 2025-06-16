外交部：美國眾院國會台灣連線來訪 具體行動挺台
外交部今天說，歡迎美國聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）率領民主黨議員團訪問台灣，彰顯美國國會持續以具體行動力挺台灣，並展現維護台海和平穩定堅定決心。
外交部發布新聞稿指出， 美國聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）率領民主黨議員團於6月16日至18日訪問台灣，訪團成員包括眾議員艾莫（Gabe Amo）、貝爾（Wesley Bell）、薔森（JulieJohnson）、梅可布萊德（Sarah McBride，另譯麥布萊德）、歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）及所屬幕僚。
外交部表示，貝拉是眾院「國會台灣連線」共同主席，在國會長期推動友台法案，堅定支持台灣國際參與、反制中國法律戰。訪團其他成員也積極以具體行動展現對台支持，並於國會發言公開力挺台灣。
訪團在台期間，將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並接受外交部長林佳龍款宴，就台美關係、區域安全、經濟安全與供應鏈韌性等重要議題交換意見。
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