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【即時短評】胡志強會是盧秀燕的活棋嗎？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
若以盧秀燕角度思考，若將來有志於選總統，胡志強就不失為黨主席的一顆活棋。本報資料照
若以盧秀燕角度思考，若將來有志於選總統，胡志強就不失為黨主席的一顆活棋。本報資料照

台中市前市長胡志強前天舉辦新書發表會，台中市長盧秀燕等人到場。胡志強受訪時主動提及，他個人全力支持盧秀燕選黨主席，盧秀燕手比著胡和身後的郝龍斌等人回以「國民黨人才濟濟，要選黨主席在場的都是人才。」事實上，不說別人，若以盧秀燕角度思考，若將來有志於選總統，胡志強就不失為黨主席的一顆活棋。

為什麼這麼說？因為以國民黨今年9月改選黨主席，離2026年底縣市長改選、盧秀燕卸下市長一職，還有約一年兩個月，離總統選舉則還有約兩年五個月。盧秀燕若要選黨主席，除了現在就要動員，選上了還得市長兼任黨主席一年兩個月，對於還有市長任期必須收尾而言，實在分身乏術。

但若能推出信得過的人，盧秀燕不僅可以放心繼續完成市長任期，且又不至於在黨主席一職上受損。這樣的角色，以胡志強而言，具有三大優勢，一是他曾任國民黨副主席、外交部長和台中市長，政治資歷足夠，二是具有企業人脈，對扛起國民黨經濟有助益，三是胡年齡已77歲，角色生變成分低。

胡志強的發表會參與者眾，展現相當人脈，除了展現自己的政治號召力仍夠，公開表態支持盧秀燕也有拉抬盧的喊話意味。他的「明日之星」玩笑之說，反而被盧回以「你的明天以後快要來了」，話語耐人尋味。

尤其妙的是，胡志強在送立法院副院長江啟臣的新書內頁上，寫的是給「江市長」，雖是祝福江啟臣競逐台中市長之語，但未來他的「King maker」角色是否成真，是否願意成為盧的活棋，則還得視胡自己的意願而定。

黨主席 盧秀燕

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