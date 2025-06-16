藍營擬修法 限縮監委條件

監察院日前遭爆多位監委濫用公務車，民眾黨立法院黨團在立法院提出廢除監察院修憲案。立法院司法及法制委員會今將排審「監察院組織法」部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件。國民黨籍司法及法制委員會召委吳宗憲表示，將在委員會中好好討論。

民眾黨團提出修憲案廢除監察院，國民黨立委羅智強表態力挺並也連署。羅智強解釋，監院已有悖當初在憲法上的設計，應恢復監察權民意機關地位，兩路徑包含監察權移給立院，或把監委改為民選，兩種方式他都支持，不論哪種都比現在的「肥貓院」好。

立法院司法及法制委員會今天將審查國民黨立委徐巧芯、王鴻薇所提「監察院組織法」部分條文修正草案，兩版本都認為監委要「超然」才能「獨立行使職權」，因此監委資格中「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」刪除。

國民黨團書記長王鴻薇表示，修憲門檻恐太高太久，修法是比較快，盼藉此杜絕政治酬庸，所以特別將這些相關資格刪除。吳宗憲表示，把監察權移回立法院，才能讓民選立委好好監督政府。

另外，昨也傳出國民黨立委許宇甄撤簽民進黨團修憲廢監察院一案。民眾黨主席黃國昌表示，個別立委的決定沒有必要刻意放大，對此議題也不排除與國民黨主席朱立倫會面交換意見。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤稱，修正監察院組織法限縮監委提名資格，是以立法權侵害總統人事任命權的違憲法案，在野去年就已提出，目的是報復監院調查前民眾黨主席柯文哲政治獻金。