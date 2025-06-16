聽新聞
0:00 / 0:00

藍營擬修法 限縮監委條件

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰黃婉婷／台北報導

監察院日前遭爆多位監委濫用公務車，民眾黨立法院黨團在立法院提出廢除監察院修憲案。立法院司法及法制委員會今將排審「監察院組織法」部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件。國民黨籍司法及法制委員會召委吳宗憲表示，將在委員會中好好討論。

民眾黨團提出修憲案廢除監察院，國民黨立委羅智強表態力挺並也連署。羅智強解釋，監院已有悖當初在憲法上的設計，應恢復監察權民意機關地位，兩路徑包含監察權移給立院，或把監委改為民選，兩種方式他都支持，不論哪種都比現在的「肥貓院」好。

立法院司法及法制委員會今天將審查國民黨立委徐巧芯王鴻薇所提「監察院組織法」部分條文修正草案，兩版本都認為監委要「超然」才能「獨立行使職權」，因此監委資格中「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」刪除。

國民黨團書記長王鴻薇表示，修憲門檻恐太高太久，修法是比較快，盼藉此杜絕政治酬庸，所以特別將這些相關資格刪除。吳宗憲表示，把監察權移回立法院，才能讓民選立委好好監督政府。

另外，昨也傳出國民黨立委許宇甄撤簽民進黨團修憲廢監察院一案。民眾黨主席黃國昌表示，個別立委的決定沒有必要刻意放大，對此議題也不排除與國民黨主席朱立倫會面交換意見。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤稱，修正監察院組織法限縮監委提名資格，是以立法權侵害總統人事任命權的違憲法案，在野去年就已提出，目的是報復監院調查前民眾黨主席柯文哲政治獻金。

監察院 監委 王鴻薇 徐巧芯

延伸閱讀

與李四川赴綠本命區籲不同意罷免 王鴻薇曝28日與蔣萬安合體掃街

郭智輝遭爆送自家禮盒經濟部稱自費 王鴻薇籲拿出證據

挺白廢監院提案 羅智強：監察權移立院或監委改民選

影／遭罷免民眾嗆聲 王鴻薇：用最大誠意爭取支持

相關新聞

藍營擬修法 限縮監委條件

監察院日前遭爆多位監委濫用公務車，民眾黨立法院黨團在立法院提出廢除監察院修憲案。立法院司法及法制委員會今將排審「監察院組...

賴總統探視 陳菊病況穩定

監察院長陳菊因病請假迄今已近半年引發關注，賴清德總統昨天上午南下高雄鳳山參加台灣基督長老教會來台宣教一六○周年紀念禮拜，...

影／館長返台宣布下階段計畫 要讓「大罷免大失敗」

「館長」陳之漢今天結束6天5夜訪陸行程，搭乘華航班機從上海返台。他返台時在機場表示，最近不會再去大陸，接下來最重要的工作...

餐飲業食物中毒頻傳 監院請勞動部、食藥署檢討改善

餐飲業近年陸續發生數起食品中毒事件，監委田秋堇、蔡崇義調查發現，勞動部過去在勞委會時期，取消中西餐烹調技術士檢定須取得衛...

賴清德高雄行探望陳菊 立委李昆澤曝「非首次探望」

監察院長陳菊去年底住院至今，賴清德總統今天到高雄參加基督教長老教會宣教160周年紀念禮拜，結束後前往高學醫學大學附設中和...

賴總統探視陳菊 府：陳菊恢復狀況穩定持續進步

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統今赴高雄出席活動，行程後順道前往醫院探視關心監察院長陳菊健康狀況；陳菊恢復狀況穩定並持續進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。