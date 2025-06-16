賴總統探視 陳菊病況穩定

監察院長陳菊因病請假迄今已近半年引發關注，賴清德總統昨天上午南下高雄鳳山參加台灣基督長老教會來台宣教一六○周年紀念禮拜，會後以「私人行程」繞道高醫探視陳菊。總統府發言人郭雅慧昨證實，賴總統行程後順道前往醫院探視關心陳菊健康狀況，陳菊恢復狀況穩定並持續進步中。

陳菊外甥、立委李昆澤陪同賴清德到高醫，李昆澤說，賴總統一直都有在關心陳菊，目前病情就像醫院及總統府說明那樣，陳菊持續復健中；高醫表示，陳菊仍在復健治療中，至於何時可出院，沒有進一步訊息。

陳菊去年十二月因感冒就診高醫，在就醫過程中被診斷為左側腦血管阻塞立即手術治療，轉入自費國際病房並密集復健，陳菊因病請假迄今近半年，近來因請假是否支薪一事引發外界關注。

賴總統昨參加台灣基督長老教會來台宣教一六○周年紀念禮拜，他表示，當前台灣面臨許多挑戰，尤其是來自中國併吞威脅；他引述傳道書第四章第十二節「有人攻勝孤身一人，若有二人便能敵擋他，三股合成的繩子不容易折斷」，唯有團結一致，才是致勝的關鍵。