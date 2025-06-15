賴清德高雄行探望陳菊 立委李昆澤曝「非首次探望」

監察院長陳菊去年底住院至今，賴清德總統今天到高雄參加基督教長老教會宣教160周年紀念禮拜，結束後前往高學醫學大學附設中和醫院探望陳菊。陳菊外甥、立委李昆澤今天陪同賴清德前往醫院探望，他表示，陳菊持續復健中，賴總統一直都很關心陳菊身體狀況，非初次探病。

賴清德今早10點左右前往鳳山參加長老教會活動，致詞結束後隨即離去，並在立委李昆澤陪同下前往高醫探病。

高醫表示，陳菊仍在復健治療中。至於何時可出院，醫院表示沒有進一步訊息。