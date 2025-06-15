挺李彥秀比蔣萬安晚有考量？游淑慧嗆：找嘸碴扣莫須有

反制大罷免，台北市長蔣萬安昨天下午陪藍委李彥秀辦政策說明會，國民黨議員游淑慧因有政論節目錄影晚到，游今天在臉書自曝，竟有人問她「為什麼在蔣萬安市長離開後才來，是不是有什麼政治考量？」游今在臉書直呼「太瞎了，腦袋裡都裝什麼？」

游淑慧說，昨天下午李彥秀有一場問政說明會，時間從3時到4時，她因為1時30分到3時30分有政論節目錄影，所以事先跟李彥秀說明，錄影完即刻趕到。游說，她一到現場就氣喘吁吁，跟所有民眾說明致意表示剛錄影完衝過來。

游說，結果活動結束不久，就接到記者來電，吞吐委婉問她「為什麼在蔣萬安市長離開後才來，是不是有什麼政治考量？」「我聽完瞠目結舌，是不是每一場堂堂正正的問政說明會都要找碴？」「找不到碴，就無聊到要扣這種莫須有的問題？」

游淑慧說，她直接回應對方「你不覺得操作這個的人很無聊嗎？也直言如果有這樣見縫插針的操作和報導，是吃飽太閒、格局太low，我也會公開開嗆。」游說，「不造謠會全身不痛快嗎？還台灣一個乾淨善良的社會。」