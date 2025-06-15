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廢監察院太難 立法院司委會明先排案限縮監委資格

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

廢監院議題引發討論，不過由於修憲門檻高，外界也擔心有難度。立法院司法及法制委員會明日將先排案限縮監委資格，包含刪除「曾任立法、直轄市議員、富有政治經驗等」的條件。國民黨籍司法及法制委員會召委吳宗憲表示，監委早變護航執政黨、攻擊在野黨的武器，相關提案可在明日委員會中好好討論。

民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲案，國民黨立委羅智強表態力挺並也幫忙連署。羅智強解釋，監院已有悖當初在憲法上的設計，應恢復監察權民意機關地位，兩路徑包含監察權移給立院，或把監委改為民選，兩種方式他都支持，不論哪種都比現在的「肥貓院」好。

據立法院預報，司法及法制委員會明日除邀請法務部就如何維護矯正及相關獄政策等專報外，也繼續併案審查國民黨立委徐巧芯、王鴻薇分別提案，針對監委的資格做限縮，兩種版本都認為監委要「超然」才能「獨立行使職權」，因此將「曾任立法、直轄市議員、富有政治經驗等」刪除。

司委會明日處理三案包含，徐巧芯等17人擬具「監察院組織法第三條之一及第三條之二條文修正草案」案；王鴻薇等17人擬具「監察院組織法第三條之一條文修正草案」案；徐巧芯等22人擬具「監察院國家人權委員會組織法第三條條文修正草案」案。

吳宗憲表示，周一有委員提案「監察院組織法」相關修法草案，先前已經提出，跟這次民眾黨廢監院提案無關，大家就是在委員會中好好討論。不過他也說，國父孫中山設計的監院權現在民進黨操作之下，早已變質成護航執政黨、攻擊在野黨的武器，且監委都是官派，不可能有效監督政府，所以廢除監察院，把監察權移回立法院才能讓民選的立委好好監督政府，否則大法官都是用監察院當理由，否決真正有民意基礎立委對政府的監督權限。

民眾黨立委提出廢除監察院修憲議案，希望尋求認同的朝野立委連署支持。圖／本報資料照片
民眾黨立委提出廢除監察院修憲議案，希望尋求認同的朝野立委連署支持。圖／本報資料照片

監察院 監委 司法

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