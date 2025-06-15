除了造橋修路也重安全 民眾黨辦交通講座

「希望透過交通網紅Cheap的演講與討論，作為民眾黨未來交通政策的參考依據！」民眾黨主席黃國昌15日出席智庫講座時表示，台灣過去曾被封為行人地獄，至今交通意外每百萬人死亡人數仍遠高於日、韓等國，將持續推動交通改革。

加速改善道路標線

民眾黨主席黃國昌15日出席黨內智庫舉辦的「台灣怎麼脫離交通地獄？」主題講座，會前受訪時，被媒體問到聽完獎座的下一步具體行動時表示，台灣之前曾被外媒封為行人地獄，每百萬人的交通事故死亡、受傷人數仍遠高於日本、韓國等其他國家，未來會修法，強化交通標線等措施的改善。

「台灣的交通部太重視造橋鋪路，缺乏對安全的考慮！」Cheap在講座中分享說，而且台灣交通過去很重視執法，但近來警方太忙、很難全部抓住，原本有檢舉制度然後又取消，導致交通安全難改善。他舉例說，楊梅休息站的交流道應該家常緩衝區，讓駕駛可以早點警覺要下去，其實就能降低不少傷亡。

一切按照程序走

由於黃國昌近日與多位國民黨立委提案，盼廢除監察院，但多位藍委也出現撤簽、未簽名的狀況，對此，黃國昌強調，個別立委有沒有簽名不應該被放大，但如今好不容易出現廢除監察院的關鍵憲改時刻，如何回應多數台灣人民的心聲，立法院責無旁貸。

黃國昌透露，民眾黨團下周將正式提議修憲委員會，「按照制度往前走」，至於修憲是否會過，則要看人民公投的狀況，將決定的權利還給人民，才符合立法院作為代議機關，面對重要法案的態度。

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