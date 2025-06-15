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獨／監察院長陳菊住院近半年 賴清德「私人行程」探視

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導
賴清德總統今天上午訪高雄，並以「私人行程」繞道高醫探視住院中的監察員長陳菊，本報記者捕捉到國安人員場勘畫面。記者張議晨／攝影
賴清德總統今天上午訪高雄，並以「私人行程」繞道高醫探視住院中的監察員長陳菊，本報記者捕捉到國安人員場勘畫面。記者張議晨／攝影

監察院長陳菊因病請假迄今已近半年，近來陳菊因請假是否支薪一事引發外界關注；賴清德總統今天上午南下高雄鳳山參加台灣基督長老教會來台宣教160周年紀念禮拜；據了解，會後賴清德以「私人行程」繞道高醫探視陳菊，本報記者捕捉國安人員到高醫進行場勘畫面。

對於陳菊病情，高醫日前曾表示，陳菊整體復健狀況穩定且持續進步中，今年4月12日，前總統蔡英文、副總統蕭美琴突前往高醫探望陳菊，引發外界質疑陳菊病情是否急轉直下？對此，高醫曾表示，院方沒被授權說明，但狀況一切如常。

繼前總統蔡英文、副總統蕭美琴突於4月12日前往高醫探望陳菊後，賴清德總統直到2個月後在外界質疑住院中的陳菊是否支領薪水、適任監察院長與否一事時，今轉道醫院探視陳菊，格外引人遐想。

據了解，賴清德探視陳菊的行程，並未公開在總統府公布的行程上，是排在高雄「私人行程」中；今天上午參加完長老教會的禮拜行程後，總統車隊即拉拔前往高醫，周圍沒布交通崗，本報記者捕捉賴清德抵達前，國安人員在高醫大門進行場勘畫面。

現年74歲的陳菊去年底在高醫切除腎臟腫瘤，又治療腦血管阻塞，住院迄今逾近半年；院方日前指她病況朝正向發展。

高醫 陳菊 賴清德

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