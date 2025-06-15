藍白擬廢監察院盼加速 綠：不該隨意丟出做政治鬥爭

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強今天說，廢除監察院真正的本意是重振監察權，希望能盡快進入修憲的討論，民進黨一貫主張要將監察權交到立法院，希望民進黨不要又縮手、龜縮；這次將延會至8月底，剛好可當作一個憲政會期。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，憲政改革、修憲是嚴肅且重大的課題，不是隨意丟出、拿來做為報復式的政治鬥爭工具，且修憲門檻高，藍營內部意見分歧，藍白應先整合意見，民進黨不會隨之起舞。

吳思瑤說，民進黨長期主張廢考監，不只是理念、也有具體行動，上次修憲功敗垂成，就是因為國民黨抵制；憲政改革不該做為立法院延會藉口，絕對要嚴肅討論，國家五權到三權的體制改良，還有廢除考試院、18歲公民權都要全盤檢討、從長計議，而不是國會擴權的思維、政治報復式的啟動。

藍白聯手提出廢除監察院的修憲提案，民眾黨主席黃國昌14日表示，提案已跨過連署門檻，20日將正式提案成立修憲委員會，他已向立法院長韓國瑜報告，韓國瑜回應將依議事規則成立修憲委員會。

羅智強今天表示，他13日與黃國昌共同提案要重振監察權，現在的監察院已經變成肥貓院、酬庸院，悖離了國父孫中山設計的五權憲法；他一直主張要貫徹五權憲法中監察權的機制，其中最重要的就是恢復監察機關是民意機關的地位，所以廢除監察院真正的本意是重振監察權。

羅智強解釋，重振監察權有2種路徑，第1是他與黃國昌共同提案將監察權移到立法院，這樣就不用去看總統臉色，有民意做後盾，能落實監察權力。另一個方式是將監察委員改由民選產生，這樣也能斬斷總統透過酬庸，干涉監察權運作的黑手。

羅智強表示，希望能盡快進入修憲的討論，民進黨一貫主張要將監察權交到立法院，相對同意監察權應有民意基礎，希望民進黨不要又縮手、龜縮，這次既然已達到修憲門檻，就來好好討論。

羅智強也說，國民黨黨團大會則是決議，讓個別立委個別參與，也已與國民黨中央報備，目前就是開放讓個別立委參與，有31位國民黨、民眾黨、無黨籍立委提修憲提案，希望盡快展開修憲。

羅智強認為，這次立法院將延會至8月底，剛好可將延會當作一個憲政會期，讓大家一起來拚監察權，能夠變成民主政治的防腐劑。

據「憲法」增修條文，憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。