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郭智輝遭爆送自家禮盒經濟部稱自費 王鴻薇籲拿出證據

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
經濟部長郭智輝日前才被爆出，昨又再被爆出4月宴請賓客每人致贈禮盒，又是其創辦公司出品，經濟部雖強調是自費，藍委王鴻薇呼籲，應拿出證據證明，否則有公器私用嫌疑。記者葉信菉／攝影
經濟部長郭智輝日前才被爆出，昨又再被爆出4月宴請賓客每人致贈禮盒，又是其創辦公司出品，經濟部雖強調是自費，藍委王鴻薇呼籲，應拿出證據證明，否則有公器私用嫌疑。記者葉信菉／攝影

經濟部長郭智輝日前才被爆出，多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他創辦的崇越集團旗下MD創作料理餐廳餐廳聚餐，引發爭議。昨又再被爆出4月宴請賓客每人致贈禮盒，又是其創辦公司出品，經濟部雖強調是自費，藍委王鴻薇呼籲，應拿出證據證明，否則有公器私用嫌疑。

根據本報掌握，郭智輝在今年4月30日與中前院前院長翁啟惠、立法院前秘書長林志嘉等人餐敘，會後每人致贈的禮盒，正是他創辦的崇越集團旗下安永鮮物出品，再度被質疑是否用公款買自家公司商品。

王鴻薇指出，部長一般來說都有特別費，郭智輝送的這些禮盒、禮品雖聲稱都是自掏腰包，但經濟部應拿出證據證明不是用公費送禮，否則送的都是自家禮品，若有公費支出恐有公器私用問題。

而針對民眾黨團廢除監察院提案，傳出國民黨內立委意見不同，王鴻薇表示，該提案主要是民眾黨提案，非藍白共同提案，國民黨團開放各委員連署，尊重各委員個人意願。

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