影／支持江啟臣參選台中市長？胡志強送新書給他 內頁寫「江市長」

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聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市前市長胡志強昨天在台中的新書發表會，立法院副院長胡志強送江啟臣的新書內頁寫「江市長」。圖／取自江啟臣臉書
台中市前市長胡志強昨天在台中的新書發表會，立法院副院長胡志強送江啟臣的新書內頁寫「江市長」。圖／取自江啟臣臉書

台中市前市長胡志強昨天新書發表會，他送立法院副院長江啟臣新書，內頁寫給「江市長」，江啟臣說，他和胡市長有許多共同點，都曾任行政院新聞局長，他曾被新聞界下標為「青年胡志強」，二人的互動被外界視為胡志強已表態，支持江啟臣代表國民黨參選下屆台中市長。

江啟臣參加胡志強新書發表會後，在臉書祝新書「我是胡志強，今天來報到」大賣，他說謝謝胡市長為台中、為台灣樹立政治人物的典範。

江啟臣在臉書寫，參加大學長胡志強市長的新書發表會，感觸特別深！我們都是台中長大、政大外交系出身，都曾在美國南卡羅萊納大學留學，回台後任教、擔任行政院新聞局長，他甚至被新聞下標為「青年胡志強」，也都因為「台中」選擇投入政界—因為「台中是我們的家」。

江啟臣說，他和胡市長真正熟識，是因為李安導演拍「少年PI奇幻漂流」那年，當時他擔任新聞局長，和胡市長全力爭取、堅持到底，把電影留在台中拍攝，李安也拿到第二座奧斯卡最佳導演，過程也讓他看見，胡市長做事的決心，還有願意相挺後輩、提攜後輩的一面。

江啟臣表示，胡市長為國家、為台中的付出，是台灣政界的標竿，他身為小學弟只能在後面跟隨學長腳步，持續為國家、為人民，為台中、為所有市民朋友打拚，打造更美好、更幸福的台中。

江啟臣今天在豐原參加水域活動，事前被告知需「下水」，他穿短褲和運動鞋到場，當鋼鐵人在水域空中表演精彩，民眾驚呼連連，表演者逐漸靠近來賓區時，他在在空中快速轉身甩尾， 夾帶水量噴向來賓區，江啟臣等人被噴全身濕，江啟臣說很爽，這才叫玩水，一定要碰水，真正親近鄉土就是下水。

2025水岸花都SUP音樂漫划行水域活動，今天在豐原區葫蘆墩公園第五區舉行，立法院副院長江啟臣穿短褲準備下水玩。記者游振昇／攝影
2025水岸花都SUP音樂漫划行水域活動，今天在豐原區葫蘆墩公園第五區舉行，立法院副院長江啟臣穿短褲準備下水玩。記者游振昇／攝影

胡志強 發表會 江啟臣

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