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挺白廢監院提案 羅智強：監察權移立院或監委改民選

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／本報資料照
國民黨立委羅智強。圖／本報資料照

民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲案，國民黨立委羅智強表態力挺並也幫忙連署。羅智強解釋，監院已有悖當初在憲法上的設計，應恢復監察權民意機關地位，兩路徑包含監察權移給立院，或把監委改為民選，兩種方式他都支持，不論哪種都比現在的「肥貓院」好。

民眾黨主席黃國昌昨表示，在羅智強的奔走下，連署已達31人，超過法定門檻，廢除監院是非常多台灣民眾長久以來共同心願，民進黨也提過，希望別再用「我們還要研議」、「社會沒有共識」拖延、阻撓。

羅智強指出，「廢除肥貓院，重振監察權」他說到做到，也和黃國昌共同提案，要恢復監察權的「民意機關」位階，讓監察院不再是總統酬庸人事的後花園，這才是國父孫中山五權憲法中「監察權」該有的樣貌。

羅智強分析，恢復監察權的民意機關地位有二種路徑。第一種，就是黃國昌邀請他加入共同提案的修憲版本，廢除監察院，保留監察權，把監察權移給民選的立法院；因為立委是民選的，比現在總統酬庸的監委，更有底氣監察行政權。第二種，則是不廢院，但修憲恢復監察權的民意機關地位，把監委改為民選，斬斷被總統操控的那隻黑手。

羅智強表示，他對兩種路徑並無特別偏好，若日後有人提出監察委員民選化的修憲版本，他也願意支持，只是目前並沒有第二種路徑的修憲版本，所以就先支持黃國昌第一種路徑的修憲版本。最重要的是，不論哪種路徑都比現在的酬庸院、肥貓院、東廠院好。

羅智強批評，實在瞧不起民進黨那種嘴巴喊廢監察院，身體卻很誠實的愛死監察院的薪水；民進黨長期主張廢除監察院，並把監察權移到立法院，現在就要來看看民進黨會不會又轉彎，把廢除監察院的修憲案撤回，無論如何，現在監院及監委種種表現，已經成為台灣之恥。

羅智強 監察院 修憲

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