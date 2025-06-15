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慶賀警察節 賴總統：持續提升薪資待遇與勤務津貼

中央社／ 台北15日電

今天是警察節，總統賴清德說，要向所有崗位上最辛苦的警察致上最深的謝意，近年來政府持續提升警察同仁的薪資待遇、增加勤務津貼；去年6月，政府也首創「警消勤務安全促進與事件調查會」，讓基層人員能夠表達意見，進一步改善環境，提升執勤安全。

副總統蕭美琴也透過臉書說，警察是人民的守護者，政府則要做警察堅實的後盾，除了持續增補人力、提高薪資與警勤加給，也逐步汰舊換新裝備，並提升深夜危勞性勤務津貼，讓警察無後顧之憂，全心投入任務、維護治安。

賴總統今天透過臉書發文表示，每一位警察人員都是人民重要的守護者，他們總是守在最需要的地方，無論寒流或高溫、颱風天、跨年夜還是凌晨的鬧區巡邏、臨檢，都堅守崗位、為民服務。

他說，在這個特別的日子裡，要向所有崗位上最辛苦的警察人員致上最深的謝意。

賴總統表示，近年來，政府持續提升警察人員的薪資待遇、增加勤務津貼；去年6月，政府也首創「警消勤務安全促進與事件調查會」，探討「勤務減量」及「心理健康」，讓基層人員能夠表達意見，進一步改善環境，提升執勤安全。

總統說，為了加強對警察人員和眷屬的照顧，政府在新北中和興建首座「警消社會住宅」，預計今年完工，明年開放申請入住。

警察 薪資

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