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廢監院藍營有雜音 黃國昌不排斥與朱立倫交換意見

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席朱立倫（右）先前出席在野領袖峰會。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席朱立倫（右）先前出席在野領袖峰會。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立法院黨團要提案修憲廢除監察院，獲個別國民黨立委連署支持，跨過29名立委連署成案門檻，事後卻傳出國民黨立委許宇甄撤簽，能否成案又有變數。民眾黨主席黃國昌今天表示，個別立委的決定沒有必要刻意放大，回應人民期待是立法院責無旁貸的責任，不排除近日與國民黨主席朱立倫交換意見。

民眾黨國家治理學院上午舉辦「台灣怎麼脫離交通地獄？」主題講座，邀請知名YouTuber「Cheap」剖析我國交通制度問題與改革契機。黃國昌會前受訪時指出，台灣交通事故的發生頻率、死傷人數仍然居高不下，民眾黨希望匯集更多民間聲音與力量，配合在立法院推動相關法規的修正，相信有助於督促行政部門做出具體作為。

針對在野黨提案修憲，國民黨內部傳出雜音，黃國昌聽聞後說，個別立委連署與否，真的沒有必要刻意放大，因為廢除監察院的議題，絕大多數人民都支持，台灣好不容易出現難得且重要的憲改時刻，如何回應人民的共同心聲，就是立法院責無旁貸的責任。

黃國昌也預告，民眾黨團本周將提案成立修憲委員會，接下來就是一切按照制度繼續往前走，當台灣出現廢除監察院如此高的呼聲，立法院實在不應該再阻擋修憲提案，畢竟最後還是要交由公民投票決定，這也才符合台灣作為民主國家該有的態度。

黃國昌透露，目前有越來越多國民黨立委支持修憲提案，民眾黨也會盡量爭取不同黨派立委的支持，希望民進黨不要忘記過去做過的承諾，而不是做完承諾後卻又嚴重跳票，「發現監察院又肥又香，不願意認真努力推動廢除監察院」，反而想要在此時冷言冷語、見縫插針，這不是一個負責任執政黨應該有的作為。

媒體詢問，未來是否考慮跟朱立倫交換意見，黃國昌則說，在野黨領袖先前就美國高關稅、司法改革等議題進行討論，雙方在公開透明的場合做出清楚表達與表述，這些行動都是台灣民主活力的展現，「我覺得那一次的會面，就是一個蠻好的示範」，因此就廢除監察院等重要議題，民眾黨絕對不會排斥與國民黨交換看法。

監察院 民眾黨 國民黨

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