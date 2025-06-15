影／賴清德參加長老教會宣教160周年禮拜 引聖經籲團結
賴清德總統今天參加台灣基督長老教會來台宣教160周年紀念禮拜，針對當年台灣面臨國內外挑戰及中國併吞威脅，他引述傳道書第四章第12節表示，「三股合成的繩子不容易折斷」，同工勝於自力，面對各種挑戰，唯有團結一致，才是致勝關鍵。
從1865年馬雅各醫師來台宣教至今已160年，賴清德總統10年前擔任台南市長曾參加150周年活動，共同推動「台南教會日」，再度以總統身分，偕同高雄市長陳其邁到高雄鳳山體育館，跟全台近8千名教友同台參與感恩禮拜。
賴清德說，長老教會深入許多偏鄉，用正面力量支撐起台灣社會，也推動醫療、教育與文化種種革新，成為台灣社會轉型的重要力量，更在威權時期，用三大宣言和具體行動，一起促進了台灣社會的民主、公義，實踐對這片土地的愛，令人欽佩，他代表全國人民向全體長老基督教會所有會員表達內心最深的感謝。
賴強調，當前台灣面臨國內外許多挑戰，尤其是來自中國併吞的威脅，宗教中強調團結的精神及重視合作、包容的呼籲，越來越重要。
此外，賴總統也引述傳道書第四章第12節指出，「有人攻勝孤身一人，若有二人便能敵擋他，三股合成的繩子不容易折斷」；這告訴我們，同工勝於自力，團結合作的重要性，面對各種挑戰，唯有團結一致，才是致勝的關鍵。
賴清德說，全國各地及族群區會會友今天參加感恩禮拜，共同關注台灣教會發展及國家安全等重要議題，這也是展現我們團結的力量，非常感謝長老教會160年來凝聚眾人力量，一起走過挑戰、創造豐碩的成果；希望大家能繼續支持政府各項政策，共同為台灣未來努力，共同反併吞、顧台灣、護主權、挺民生，讓子子孫孫都可以在這塊土地生活。
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