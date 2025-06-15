修憲廢監院…白營20日提案 綠認藍內部難有共識

民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲案，黨主席黃國昌昨表示，提案已跨過連署門檻，二十日將提案成立修憲委員會，他前天已向立法院長韓國瑜報告，韓回應將依議事規則成立修憲委員會。

黃國昌指出，監察院接連爆發醜聞、爭議已讓全台人民看不下去，在國民黨立委羅智強的奔走下，連署已達卅一人，超過法定門檻，廢除監院是非常多台灣民眾長久以來共同心願，民進黨也提過，只不過掌權後發現監院又肥又香，委員位置酬庸好酬庸滿，希望民進黨不要繼續用「我們還要研議」、「社會沒有共識」拖延、阻撓。

國民黨立委林沛祥表示，監察院對社會大眾關心的民生弊案選擇避而不見，或辦案雙重標準，要廢除監察院是合理的。

國民黨前副秘書長張雅屏表示，廢監院後，如何維持監察權運作，監察權留在哪裡，廢院要留權。他反對為了人不適任而廢監院，這是本末倒置，假如針對監察權有新看法、提議，可以運作更好，他認為可以，可要是只針對廢監院，他認為不行。

民進黨人士表示，廢監院確實是民進黨長期主張，但並沒有推動時間表或急迫性；如今民進黨團敢大聲喊「若真心就一起廢除」，主要是看準國民黨在修憲過程，內部不會有共識。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，過去談到這個問題，國民黨都怕到不敢修憲，要看國民黨敢不敢提案，再來講。

民進黨人士表示，國民黨是否開放黨籍立委對廢監院自由表態，是關鍵影響因素，民進黨的評估是「不可能」。且修憲案在院會二、三讀前，立院要組修憲委員會，若保守派藍委也名列其中，就會如同上回修憲，雖提出廢考監議題進入修憲委員會，但根本送不出委員會。