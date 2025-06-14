郭智輝再爆送自家禮盒 經濟部：如果有一定是自費

經濟部長郭智輝再爆爭議事件。本報掌握，郭智輝在今年4月30日與中前院前院長翁啟惠、立法院前秘書長林志嘉等人餐敘，會後每人致贈的禮盒，正是他創辦的崇越集團旗下安永鮮物出品，再度被質疑是否用公款買自家公司商品。

經濟部回應表示，「非公開行程不便回應，如果有一定是自費」，其餘不願多做說明。

郭智輝上任以來爭議不斷，除了屢次失言，前陣子又被踢爆多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他創辦的崇越集團旗下MD創作料理餐廳餐廳聚餐；報導也指出，一場密宴美國在台協會（AIT）的開銷估計22萬元，引發外界質疑公私不分、更有圖利崇越集團之嫌。

本報掌握，郭智輝在4月30日晚上，從經濟部搭乘公務車到北市知名粵菜餐廳進行餐敘，座上賓包括翁啟惠、林志嘉等人；賓客離場後，人手一袋紅色包裝的安永鮮物禮盒，再度引發質疑。

郭智輝上回被質疑公司不分，儘管經濟部澄清，相關餐敘費用皆由郭智輝個人負擔，並未動用公務預算或公家資源，但在野黨批評，郭智輝身價上百億元，自然也不會有人質疑他藉機中飽私囊，整件事最大問題在於，經濟部這塊招牌並不是讓郭智輝拿來替自家餐廳打知名度的，從此可見郭智輝仍是「大老闆」心態。如今郭智輝餐敘禮品，再度選用自家公司產品送給賓客，爭議再添一筆。