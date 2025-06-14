快訊

才剃平頭陪父抗病 曹雅雯揭噩耗「爸爸走了」：再也沒有病痛

賠慘！台中賓士男酒駕突右偏 連撞23車才停下

郭智輝再爆送自家禮盒 經濟部：如果有一定是自費

聯合報／ 記者蔡晉宇陳儷方馬瑞璿／台北即時報導
郭智輝在今年4月30日與中前院前院長翁啟惠、立法院前秘書長林志嘉等人餐敘，會後每人致贈的禮盒，正是他創辦的崇越集團旗下安永鮮物出品。圖／讀者提供
郭智輝在今年4月30日與中前院前院長翁啟惠、立法院前秘書長林志嘉等人餐敘，會後每人致贈的禮盒，正是他創辦的崇越集團旗下安永鮮物出品。圖／讀者提供

經濟部長郭智輝再爆爭議事件。本報掌握，郭智輝在今年4月30日與中前院前院長翁啟惠、立法院前秘書長林志嘉等人餐敘，會後每人致贈的禮盒，正是他創辦的崇越集團旗下安永鮮物出品，再度被質疑是否用公款買自家公司商品。

經濟部回應表示，「非公開行程不便回應，如果有一定是自費」，其餘不願多做說明。

郭智輝上任以來爭議不斷，除了屢次失言，前陣子又被踢爆多次邀請經濟部官員、公務往來對象前往他創辦的崇越集團旗下MD創作料理餐廳餐廳聚餐；報導也指出，一場密宴美國在台協會（AIT）的開銷估計22萬元，引發外界質疑公私不分、更有圖利崇越集團之嫌。

本報掌握，郭智輝在4月30日晚上，從經濟部搭乘公務車到北市知名粵菜餐廳進行餐敘，座上賓包括翁啟惠、林志嘉等人；賓客離場後，人手一袋紅色包裝的安永鮮物禮盒，再度引發質疑。

郭智輝上回被質疑公司不分，儘管經濟部澄清，相關餐敘費用皆由郭智輝個人負擔，並未動用公務預算或公家資源，但在野黨批評，郭智輝身價上百億元，自然也不會有人質疑他藉機中飽私囊，整件事最大問題在於，經濟部這塊招牌並不是讓郭智輝拿來替自家餐廳打知名度的，從此可見郭智輝仍是「大老闆」心態。如今郭智輝餐敘禮品，再度選用自家公司產品送給賓客，爭議再添一筆。

郭智輝在擔任經濟部長之前，已經當了數十年的商人，與企業界好友經常往來是日常，逢年過節也會送自家安永鮮物的禮盒給企業界好朋友，不過，自從去年擔任經濟部長之後，已減少送禮，企業界好友笑說，去年沒有收到他的禮了，「畢竟，進入公部門，如果還送禮，可能也會被放大檢視。這個我們也都能理解。」

中前院前院長翁啟惠步出餐廳所在大樓，手提一袋安永鮮物禮盒，並目送經濟部長郭智輝公務車（黑車）離去。圖／讀者提供
中前院前院長翁啟惠步出餐廳所在大樓，手提一袋安永鮮物禮盒，並目送經濟部長郭智輝公務車（黑車）離去。圖／讀者提供
郭智輝餐敘後，並未隨賓客一起步出餐廳，而是等眾人幾乎散去後才離開。圖／讀者提供
郭智輝餐敘後，並未隨賓客一起步出餐廳，而是等眾人幾乎散去後才離開。圖／讀者提供

餐廳 郭智輝

延伸閱讀

火力發電破9成還能穩定供電？ 郭智輝比了一個讚

談判結果「大家可以放心」？郭智輝喊與美談得很好 網嘲：安心睡2.0

郭智輝：清楚美國要什麼 有把握拿到較好關稅條件

關鍵的轉捩點！台半導體聚焦「三大方向」 郭智輝曝：供應鏈具戰略價值

相關新聞

寫書記錄一生從政經歷 胡志強：政務官需要選舉歷練

台中市前市長胡志強今天發表新書「我是胡志強，今天來報到」，以自傳的形式描寫他一生從政經驗，他說，以前覺得每個職務都是經驗...

兼黨職藍委急撤簽「廢監院」 廢院不廢權恐成底線

部分國民黨立委與民眾黨立委聯手，正式提出廢除監院修憲案；不過，國民黨章前言載明「奉行三民主義五權憲法之宗旨」，也成為藍委...

郭智輝再爆送自家禮盒 經濟部：如果有一定是自費

經濟部長郭智輝再爆爭議事件。本報掌握，郭智輝在今年4月30日與中前院前院長翁啟惠、立法院前秘書長林志嘉等人餐敘，會後每人...

影／出席胡志強新書發表會 盧秀燕：他最值得我尊敬

台中市長盧秀燕出席前市長胡志強新書發表會，她在致詞時表示，胡志強在最後一屆沒有順利當選，但是對於接棒的林佳龍從未口出惡言...

影／胡志發表新書 難忘台中市長任內經歷

台中市前市長胡志強發表新書「我是胡志強，今天來報到」，他表示，任何人想從事政治工作都應該經過選舉的歷練，這樣才會了解民眾...

大罷免三階怎麼走？民進黨內已有定見將「全線開戰」

民進黨立委沈伯洋近日半夜突然在社群媒體發文表示「沒有所謂的精準罷免這回事」，在綠營圈內快速引發討論。民進黨人士說，沈只不過是把鍋子掀了，為由來已久的大罷免路線爭議定調；隔天，民進黨中央也跟進立場，指出沒有鎖定哪些選區要精準罷免，全力協助公民團體是唯一立場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。