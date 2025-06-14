「共商國是」賴清德能面對面溝通？ 黃健庭曝接洽過程

賴清德總統邀在野兩黨主席6月18日共商國是，國民黨秘書長黃健庭今談及，總統府秘書長潘孟安來電，昨天已回覆，希望能有幕僚會前會，至於賴可否面對面與在野黨溝通，還在等待回覆。

黃健庭今天下午出席「內湖問政說明會」，力挺李彥秀。對於接獲潘孟安電話，他說，昨天已經回覆潘孟安秘書長，就周三會議能夠先進行幕僚會前會，針對當天議題、流程來討論，他也明確表達不希望只是單向聽簡報，而是朝野政黨領袖實質對談。

賴總統是否可面對面溝通？黃健庭表示，這部分還不是非常明確，還需要確認這件事情。這兩天有可能進行會前會作業？他說，「我們在等待他的答覆。」至於時間多長？黃表示，看他們來安排，如果有幕僚的協商會議，會進一步討論。

談論議題方面，黃健庭認為國安不只是國防，還牽涉到經貿、科技、能源、社會安全等重要國安議題，希望議題範圍更廣，讓朝野政黨領袖真的有好好溝通的機會。是否開放直播？他說「我們有表達，但是也理解很多國安議題是比較機密性，不見得適合公開直播。」

黃健庭指出，朱立倫這段期間已經多次公開呼籲賴總統，要進行朝野政黨領袖對話，尋找共識，共同面對現在非常動盪、嚴峻的國際跟兩岸情勢，而不是整天搞大罷免，製造社會對立，甚至用司法大刀砍向在野黨，「這些都跟他口裡講要團結，實際作為背道而馳。」

他說，好不容易在賴總統當選近一年半的今天，得到這樣的回應，國民黨很願意正面看待這件事情，這也是為什麼他們需要進一步跟幕僚做議題、流程的磋商。即便時間緊迫，國民黨願意正面看待，只要為國家好，作為中華民國忠誠、負責任的在野黨，還是願意就重要國安議題共商國是。