寫書記錄一生從政經歷 胡志強：政務官需要選舉歷練

台中市前市長胡志強今天發表新書「我是胡志強，今天來報到」，以自傳的形式描寫他一生從政經驗，他說，以前覺得每個職務都是經驗累積，都很重要，現在認為擔任過台中市長的經驗最難忘懷，政務官都應該經歷選舉，才能了解民眾的需求。

胡志強今天舉辦新書發表會，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、台北市前市長郝龍斌等人到場支持，胡表示，本來沒打算寫書，但遠見天下文化事業群創辦人高希均一直力薦，他才把一生經歷寫出來，些望分享正能量，讓國家社會越來越好。

胡志強說，他一直覺得自己沒什麼資格出書，在場其他人都比他有資格；他出身平凡，沒什麼成就，是被高希均逼出來的，這本書寫出來有人看就看，沒人看就不看，寫出來就是了；這本書，把他從政的歷程與成長的經驗一五一十寫出。

「我現在深深覺得，任何人想當政務官，應該要選舉」，胡志強認為，選舉的歷練會讓政治人物了解民眾的需求，體認到民眾所需是從政的最優先；沒有經歷過選舉就擔任政務官，很可能無法了解從政的精髓，呼籲想做政務官的人都先參與選舉，選什麼都好，這是民主政治的基礎。