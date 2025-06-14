才推以色列打工度假就開戰 外交部稱因應情勢非默默刪文

以色列空襲伊朗造成區域緊張升高，外界質疑外交部對中東情勢掌握不足，6月1日公布台以打工度假，不到10天就因台以衝突而暫緩。外交部強調，隨時密切注意區域情勢動態，衝突發生後是依標準程序調升旅遊警示，也沒有所謂默默把公告刪除。

以色列空襲伊朗造成區域緊張情勢升高，外交部昨日宣布暫緩今年6月1日才啟動的「台以打工度假計畫」。不過國民黨立委王鴻薇質疑，以色列戰火不斷是國際間的常識，公布打工度假不到10天就發生空襲伊朗，顯示外交部對中東局勢掌握完全不足。並批評外交部心虛、偷偷撤下官方臉書粉專的公告。

外交部於6月1日宣布開始台以打工度假申請，根據雙方於2023年5月簽署的打工度假協定，每年最多可提供200個名額，赴雙方國家進行最長一年的度假打工計畫，是外交部第18個度假打工協定。並在臉書貼上公告圖文，不過這則公告目前已經撤下。

外交部今天表示，6月1日發布台以度假打工計畫，是依據當時相關旅遊警示等級，此外包括韓國、紐西蘭、澳洲等與以色列簽有度假打工協定的國家，當時亦維持相關交流計畫。以色列於13日攻擊伊朗境內軍事與核設施後，區域情勢急速變化致安全風險提高，外交部依據標準作業程序，滾動式調升以色列與伊朗兩國旅遊警示等級，交通部觀光署亦同步調整相關公開資訊。

外交部強調，密切關注區域情勢動態，為國人提供最即時且正確的資訊，並適時發布相關說明，絕非如外界所稱「默默把文刪除」。未來也將持續依照情勢變化，適時向國人報告此區域最新資訊及我方因應作為。