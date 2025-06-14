快訊

衝突升溫！伊朗揚言加劇回應以色列攻擊 恐攻擊美國中東基地

國民黨主席選舉 胡志強：全力支持盧秀燕

中央社／ 台中14日電

前台中市長胡志強今天表示，全力支持台中市長盧秀燕參選國民黨主席，「盧秀燕是我心中的明日之星」。胡志強曾任許多職位，他說，台中市長一職是政治經驗感受最深、永難忘懷。

胡志強今天在台中林酒店召開「我是胡志強，今天來報到」新書分享會，盧秀燕、立法院副院長江啟臣、雲林縣長張麗善以及多名國民黨立委出席。媒體問及，是否支持盧秀燕選國民黨主席，胡志強表示，全力支持。

胡志強說，國民黨現在一定要團結、加油，要奮鬥到底。他提及過往前海基會董事長江丙坤常說「胡志強是國民黨的明日之星」，但他等了很久，「明日」都沒有來。胡志強說，「盧秀燕是我心目中的明日之星，而且『明日』快要到了」。盧秀燕笑說，現場有很多國民黨人才，都是明日之星。

胡志強提到，這本書想跟大家分享他的從政歷程以及成長過程。他認為，任何人想到政府部門當政務官，都應該先參與選舉，選舉的歷練讓人心中馬上了解民眾的需求，民眾的需求是一切從政優先。

他說，選舉都沒選過就當政務官，很可能不了解從政真正的精髓在哪邊，想當政務官的人都要參與選舉，這是民主政治內很重要的基礎。

胡志強曾任行政院新聞局長、駐美代表、外交部長、台中市長等，他說，以前常有人問，哪個職位在他心中有最重要價值，當時他不肯回答，因「人是經驗的累積，每一件都重要」，不過他現在覺得台中市長的位置，是他所有政治經驗中感受最深，永難忘懷。

胡志強 國民黨

延伸閱讀

胡志強勸進選黨主席 盧秀燕：國民黨人才濟濟

盧秀燕「法院是民進黨開的」 法官協會抗議：無法接受政治人物羞辱

挑戰6都最苗條 盧秀燕秀副手年輕帥照 網轟動：張信哲？

台中星燃計畫總獎金120萬 盧秀燕喊：想看瘦版鄭照新

相關新聞

寫書記錄一生從政經歷 胡志強：政務官需要選舉歷練

台中市前市長胡志強今天發表新書「我是胡志強，今天來報到」，以自傳的形式描寫他一生從政經驗，他說，以前覺得每個職務都是經驗...

兼黨職藍委急撤簽「廢監院」 廢院不廢權恐成底線

部分國民黨立委與民眾黨立委聯手，正式提出廢除監院修憲案；不過，國民黨章前言載明「奉行三民主義五權憲法之宗旨」，也成為藍委...

「共商國是」賴清德能面對面溝通？ 黃健庭曝接洽過程

賴清德總統邀在野兩黨主席6月18日共商國是，國民黨秘書長黃健庭今談及，總統府秘書長潘孟安來電，昨天已回覆，希望能有幕僚會...

影／出席胡志強新書發表會 盧秀燕：他最值得我尊敬

台中市長盧秀燕出席前市長胡志強新書發表會，她在致詞時表示，胡志強在最後一屆沒有順利當選，但是對於接棒的林佳龍從未口出惡言...

影／胡志發表新書 難忘台中市長任內經歷

台中市前市長胡志強發表新書「我是胡志強，今天來報到」，他表示，任何人想從事政治工作都應該經過選舉的歷練，這樣才會了解民眾...

大罷免三階怎麼走？民進黨內已有定見將「全線開戰」

民進黨立委沈伯洋近日半夜突然在社群媒體發文表示「沒有所謂的精準罷免這回事」，在綠營圈內快速引發討論。民進黨人士說，沈只不過是把鍋子掀了，為由來已久的大罷免路線爭議定調；隔天，民進黨中央也跟進立場，指出沒有鎖定哪些選區要精準罷免，全力協助公民團體是唯一立場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。