兼黨職藍委急撤簽「廢監院」 廢院不廢權恐成底線

部分國民黨立委與民眾黨立委聯手，正式提出廢除監院修憲案；不過，國民黨章前言載明「奉行三民主義五權憲法之宗旨」，也成為藍委是否堅持到底的最大變數。國民黨前副秘書長張雅屏說，為了人不適任而廢監院，這是本末倒置的，但「五權憲法」沒有提到一定要有監察院，應可思考廢院留權。

國民黨立院黨團對廢監院提案採開放態度，不過身兼組發會主委的國民黨立委許宇甄本有連署提案，後來撤簽。據了解，許宇甄撤簽原因是她身兼黨幹部，為了讓大家公正討論，避免非必要聯想，所以決定不連署。

有藍營人士說，民眾黨只有8席，連署提案人數不足，會跟其他政黨借人連署，國民黨立委不需要全部簽名，有疑慮的或不適合簽名的就不簽。國民黨若願意幫民眾黨的忙，理論上應該是要開黨團大會，看哪些人協助簽，也有些人不會幫其他政黨簽名，比如說黨團幹部，具黨職身分的一般也不會簽。

另有藍營人士認為，考試院跟監察院要處理的話應該一併處理，直接回到三權分立，不能只提廢監察院。考試權回到行政權底下，部分監察權回到立法權，部分回到司法權。修憲案通過與否是全民決定，立法院不該過度干涉這方面的提案，應讓其成案，由公投決定。他也認為沒有什麼事情是不能改的，二千年帝制都能變民國，不過他也提醒，倘修憲不成而改凍結考監，監察院除監察權還有審計權，審計無法運作便無法處理決算。

張雅屏說，國民黨黨章裡只有提到「五權憲法」，沒有提到一定要有監察院，可是有監察權。要是監察院是因為人而造成問題，當然要調整的是人；假如是現有的監察權的設計上有問題，監察權本身是必須要在的，因為這是憲法的結構，可是因為其制度設計或相關權力產生的過程有問題，造成無法運作，確實有調整必要。

張雅屏指出，比如監察院目前的提名任命，基本上是總統提名，由立法院通過，這跟過去本來的監察委員的產生是不一樣的。五權憲法不是「五院憲法」。還未修憲前，應思考怎麼把監察權做合適安排，各國沒有幾個有監察權的設計，可是有實質監察相關權限的機關，或是監察權保留在特定單位裡，或是併在國會裡。廢監院後，如何維持監察權運作，監察權留在哪裡，廢院要留權。

張雅屏提到，他確實反對廢監院，為了人不適任而廢監院，這是本末倒置的。假如是針對監察權有新的看法、新的提議，可以運作更好，他認為可以，可要是只針對廢監院，他認為不行。

張雅屏後來補充，當民進黨惡性操作監察院，導致監察權無法運作。當民進黨保留監察院，只是為了人事酬庸甚至豢養肥貓。國民黨基於捍衛五權憲法的立場，應先朝向重建監察權獨立運作的機制。若是以此方向為前提，廢除現在淪為肥貓院，無法打老虎的監察院，是值得努力的方向。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立法院立法委員4分之1提議，4分之3出席，及出席委員4分之3之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。