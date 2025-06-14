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遭批「默默刪除」以色列度假打工推廣文 外交部反駁

中央社／ 台北14日電

以色列攻擊伊朗外交部昨天暫緩執行台以度假打工計畫，也將外交部臉書日前推廣以色列度假打工貼文刪除，遭批「默默把文刪除」。外交部今天回應，為民眾提供最即時且正確的資訊，並適時發布相關說明，絕非如外界所述「默默把文刪除」。

外交部臉書粉絲專頁日前發文，宣傳赴以色列度假打工計畫申請訊息；但以色列13日凌晨空襲伊朗，使得區域緊張情勢升高，外交部昨天調升以色列及伊朗的旅遊警示等級，並暫緩執行台以度假打工計畫，呼籲民眾近期避免前往相關國家商旅；目前外交部臉書已無法搜尋到該則赴以色列度假打工計畫申請訊息文章。

外交部今天表示，外交部為擴大台灣青年與國際接軌，並促進國際青年交流，多年來積極推動與其他國家洽簽度假打工協議，期透過相關體驗及交流，提升台灣青年國際觀及全球競爭力。

外交部指出，1日發布實施台以度假打工計畫，是依據當時相關旅遊警示等級，此外包括韓國、紐西蘭、澳洲等與以色列簽有度假打工協定的國家，當時亦維持相關交流計畫。

外交部說明，以色列13日攻擊伊朗境內軍事與核設施後，區域情勢急速變化致安全風險提高，外交部依據標準作業程序，滾動式調升以色列與伊朗兩國旅遊警示等級，交通部觀光署亦同步調整相關公開資訊。

外交部強調，密切關注區域情勢動態，為民眾提供最即時且正確的資訊，並適時發布相關說明，絕非如外界所述「默默把文刪除」，外交部未來也將持續依照情勢變化，適時向民眾報告此區域最新資訊及台灣因應作為。

以色列與伊朗衝突造成區域緊張情勢加劇，外交部呼籲相關各方保持冷靜，並敦促各方展現自制，以溝通及對話方式解決分歧，避免危機升高及擴散。

外交部表示，民眾在以色列若遭遇急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話；或在伊朗遭遇急難或緊急事故，請撥打駐杜拜辦事處急難救助電話；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」，以獲得及時協助。

旅遊警示 度假打工 外交部 伊朗 以色列

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