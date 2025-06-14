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廢監院修憲有兩大難關 朝野共挺的18歲公民權就功敗垂成

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
廢監院修憲有兩大難關要過，公民複決門檻超高。圖／聯合報系資料照片
廢監院修憲有兩大難關要過，公民複決門檻超高。圖／聯合報系資料照片

民眾黨在立院提出廢監院修憲案，不過，根據修憲法定流程，修憲案就算在立院順利推動，最後一步公民複決門檻超高，票數要達到選舉人總額過半數同意後才能通過。無論朝野均認為，以當前台灣社會高度分歧的政治環境，要達到此門檻相當困難。

根據憲法增修條文第12條等相關規定，修憲須經立法院立委4分之1席次提議；4分之3席次出席，及出席立委4分之3決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

立院人士表示，修憲有兩大難關，主要分為立院審議與公民複決。立院審議階段，民進黨已喊出「真心推動的話會支持」，若再有至少5位國民黨立委支持，加上提案的民眾黨立委8席，修憲案送出立院是有一線曙光的，但後頭的公民複決，卻是更大難關。

以2022年最近一次舉行的「18歲公民權修憲案」公民複決為例，當時在立法院獲得朝野共109席立委的支持，送出立院，併入年底就合一選舉由全民複決。

由於公民複決有「選舉人總額過半數的同意」的門檻，在當時需要約962萬張同意票，才會通過，但該次投票結果，總票數一共也才約1134萬票；其中同意票僅達564萬票，高於不同意的501萬多票，與門檻還有段不小距離，最後仍然不通過。

立院人士指出，前總統蔡英文在2020年獲得總統選舉史上最高得票，也不過817萬票，公民複決修憲案門檻要比這票數多出超過100萬票，可見實在太高，確實有討論空間，否則修憲將形同具文，難以執行。

門檻 修憲

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