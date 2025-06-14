賴清德小圈圈治國令在野感突襲 學者：加深政治對立

賴清德總統邀請在野黨領袖，於18日進行國安簡報。然事出突然，在野黨頗有「被突襲」之感，賴總統身邊相關幕僚亦得緊急進入作業，勾勒出賴總統決策喜愛小圈圈模式的輪廓。學者認為，如此恐加深在野黨對賴總統的不信任，政治對立惡化，甚至也難以課責幕僚錯誤。

由於賴總統做法被批小圈圈決策，以邀請在野黨領袖進行國安簡報為例，東吳大學政治系副教授左宜恩認為，即使是小圈圈治國所作出的決定，賴總統能夠願意主動邀請在野黨領袖共商國是應當是值得肯定的事。此時正逢立院逐步解凍各部會預算，賴總統此舉似乎有釋出善意的跡象。

左宜恩指出，然而在執政黨推動大罷免即將進入下一階段的此時突然決定邀請在野領袖，是否也是試探在野陣營對預算、大罷免、能源等重要議題的態度跟底線，甚至在野陣營是否能齊心協力等，都對在野陣營而言，頗有「鴻門宴」之感。

左宜恩表示，如果拒絕賴總統的邀請，不但易落人口實，也會增加大罷免的柴火；但如果會談仍是各持己見甚至不歡而散，也無助於解決當前政治問題。因此要如何接好這記賴總統丟出的變化球，考驗在野領袖們的政治智慧。對賴總統而言，一旦在野陣營對不斷扔出的變化球感到厭煩，的確反而會對賴總統更加不信任，造成更嚴重的政治對立。

清華大學兼任助理教授何志勇表示，「小圈圈治國」古今中外都有，在美國這叫「廚房內閣」（kitchen cabinet），這些幕僚都不是經過國會同意任命的正式內閣官員，有些甚至不具正式職務，這會影響課責問題。

何志勇說，賴總統、民進黨政府突襲在野黨，就沒有想讓朝野共商國是或國安簡報成局，如想成局，不會用這種單邊主義的方式跟在野黨協調。而邀請在野黨領袖不論是國安簡報或共商國是，應讓台灣民眾都能知道，以民眾黨來說，收到後讓訊息曝光，代表朝野沒有互信，沒有人希望讓事情能夠成，這樣不是浪費大家時間，做戲給大家看。

何志勇也憂，若涉及到國安，在野黨領袖到時是否也要符合「國家機密保護法」的規定，可能因此被管制。會如此相互臆測，主要是沒有互信，應開大門走大路，培養互信。

何志勇強調，如要讓共商國是、國安簡報成局，事先都應該跟在野黨溝通時間、地點，也包含談論的議題跟細節。賴清德政府是雙少數政府，怎可以擺出單邊主義的態度，這樣擺明不讓事情成。