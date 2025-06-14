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主權基金聲聲慢 黃珊珊喊話：若有心 立院休會前法案送進來

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊表示，國際上有主權基金的國家不少、能夠借鏡的案例也很多，但目前為止都還沒見到白紙黑字的草案，行政院若有心，這會期結束前，還是可將法案送進來。圖／聯合報資料照片
民眾黨立委黃珊珊表示，國際上有主權基金的國家不少、能夠借鏡的案例也很多，但目前為止都還沒見到白紙黑字的草案，行政院若有心，這會期結束前，還是可將法案送進來。圖／聯合報資料照片

賴清德總統先前陸續拋出國安簡報、主權基金議題，雖然總統府秘書長潘孟安日前已致電在野黨邀約，但主權基金仍未見方向。民眾黨立委黃珊珊表示，國際上有主權基金的國家不少、能夠借鏡的案例也很多，但目前為止都還沒見到白紙黑字的草案，行政院若有心，這會期結束前，還是可將法案送進來。

黃珊珊上月在立院質詢時就曾說，民眾黨在去年3月就提出主權基金版本，並正式送交立法院，期間行政部門都回覆「無此必要」，如今總統一聲令下，卻讓財政部、央行兩大關鍵部會措手不及，且主權基金不是突發奇想，更不是曇花一現的政見口號，「既然賴清德已公開承諾，我們就有責任監督其是否落實，我已要求財政部與央行於一個月內提出具體時程及各自立場，屆時再檢視其進度。」

至今主權基金相關時程仍未有下落，黃珊珊表示，這是先前由民眾黨前立委吳欣盈擔任副總統候選人時提出、民眾黨團在本屆立法院剛開始時也接續推動的政見，好的政策，當然應該一起推動。

黃珊珊說，民眾黨不怕行政院有想法，只怕行政院有了想法卻沒有做法。國發會對外透露的可能財源，不論是「有償動用外匯存底」，或發行「具自償性的特別公債」，都是有想法、好像有方向，卻沒有路徑圖。

黃珊珊表示，國際上有主權基金的國家並不少、能夠借鏡的案例也很多，但到現在為止都還沒見到白紙黑字的草案，只怕立法院乃至於社會各界，別說凝聚共識，連討論恐怕都有困難。主權基金是貨真價實的福國利民政策，但好的政策必需要審慎、要有共識、要有討論，「行政院若有心，在這會期結束前，還是可以將法案送進來。」

黃珊珊 民眾黨 主權

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