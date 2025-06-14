館長遊上海大讚建設 柯建銘嗆：國共演戲丟人現眼

網紅「館長」陳之漢近日展開6天5夜大陸行，沿途對當地基礎建設讚譽有加，從公共廁所到高鐵、監視器、行道樹乃至垃圾桶皆不吝稱讚。民進黨立院總召柯建銘則批，國民黨和共產黨演這場戲，是在漏自己的氣。

網紅「館長」陳之漢日前展開中國上海6天5夜之旅，全程透過直播與粉絲分享見聞，不但參觀四行倉庫，還前往632公尺高的大陸最高樓上海中心，到126層的「巔峰632」音樂空間看大樓穩定阻尼器和「上海之眼」藝術品，欣賞燈光秀，期間也到汪小菲的「麻六記」用餐，吸引45萬人線上參與。

罷免新竹市長高虹安、立委鄭正鈐團體今於民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也到場聲援。媒體提問，對於網紅「館長」陳之漢近日展開6天5夜大陸行看法。