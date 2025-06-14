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民眾黨提案修憲廢監察院 柯建銘反酸：國民黨敢修嗎？

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲提案，民進黨立院總召柯建銘則反問：「國民黨敢不敢修？」記者黃羿馨／攝影
民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲提案，民進黨立院總召柯建銘則反問：「國民黨敢不敢修？」記者黃羿馨／攝影

民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲提案，民眾黨主席黃國昌今表示，連署已達31人超過法定門檻，下周正式提案成立修憲委員會，過去民進黨也高舉廢除監察院口號，希望民進黨不要打假球。民進黨立院總召柯建銘則反問：「國民黨敢不敢修？」

黃國昌今天出席板橋送菜活動時指出，廢除監察院是非常多台灣民眾長久以來共同心願，過去民進黨也高舉廢除院的口號，只不過民進黨掌權後發現監察院又肥又香，委員位置酬庸好酬傭滿，不但有公務車，可載寵物去美容，舉凡家人出國、自己要去按摩、理髮等等，都可使用公務車。

黃國昌說，下周就會提案成立修憲委員會，希望民進黨說到做到，不要打假球，民進黨到底是在打嘴砲騙選票，還是真心要廢除監察院就可以見真章。

罷免新竹市長高虹安、立委鄭正鈐團體今於民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也到場聲援。媒體提問柯建銘對於民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲提案看法。

對此柯建銘表示，關於監察院要修憲，第一個國民黨敢不敢修憲？這是大問題，民眾黨連提案的前提都沒有，過去談到修憲，國民黨都怕到，「國民黨不敢修憲的」，這個要看國民黨敢不敢提案再來講。

監察院 民進黨 柯建銘 修憲

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