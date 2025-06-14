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民眾黨板橋美女刺客亮相 林子宇任黃國昌服務處主任

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）上午前往板橋廣福公園發放高麗菜給在地居民，也帶著新任板橋區主任林子宇（右）亮相。記者葉信菉／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）上午前往板橋廣福公園發放高麗菜給在地居民，也帶著新任板橋區主任林子宇（右）亮相。記者葉信菉／攝影

2026選戰逼近，民眾黨擬在新北各選區都提名議員人選，拚在議會組黨團。民眾黨主席黃國昌今天到板橋廣福公園舉辦「民眾加菜啦」送菜助農民活動，兼任黃國昌新北服務處板橋區主任的國際事務部主任林子宇，今天也首度亮相。黃國昌表示，他親自拜託林子宇擔任主任，盼提供更好服務；林子宇則說，要把服務做得更好。

林子宇父親曾是宜蘭縣議員，民眾黨前主席柯文哲任北市長期間，她進市府擔任實習生、研究員，現任民眾黨國際事務部主任。林子宇今天表示，從小耳濡目染看父親服務選民長大，不排斥任何可能，今天是板橋區主任第一天上任，盼讓更多人認識她。

黃國昌說，新北作為他的責任區，怎麼強化我們地方服務的量能一直努力方向，前段時間他親自跟子宇拜託，板橋是新北市重中之重，希望她一起協助提供板橋更好服務。

黃國昌說，子宇一個人是肩負兩大重要任務，又要幫忙黨處理國際部事物，又要協助新北市板橋服務，無論如何，台灣民眾黨是一個團隊、大家庭，每個成員大家各自就戰鬥的位置全力以赴。

黃國昌 台灣民眾黨

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