民進黨立委爭相模仿館長 黃國昌：東施效顰

網紅「館長」陳之漢赴陸自由行引關注，民進黨立委在台模仿館長在陸言行。民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨委員瞬間變「館粉」，但功力有相當距離，當初賴清德總統下令民進黨立委要直播，如果他們有從中學習到一些也不是壞事，不過目前網友評價還是東施效顰比例比較高。

黃國昌說，記得賴清德主席去年有下令民進黨立委每個都要開直播，但經過一年多，民進黨立委大家也都是意態闌珊，如果因館長上海行，能讓他們從中有一些學習也不是壞事，只不過目前為止表現，好像網友們的評價是東施效顰的比例比較高一點。

昨日民眾黨廢除監察院修憲提案，在野黨立委羅智強、羅廷瑋、廖偉翔與黃國昌合影，遭民進黨諷刺。

黃國昌被問到此事時表示，民進黨立委這種發言內容可見眼界、格局之低，在他們眼中只有政黨鬥爭，民進黨窮盡一切國家資源跟力量，正事不幹就是鬥爭在野黨。

黃國昌說，昨天他們共完成廢除監察院修憲提案，跨黨派合作寫下歷史一頁，一起合個影留念，結果民進黨立委卻講出這種毫無格局的酸言酸語，不是國家之福。

黃國昌說，如果民進黨真心的要推動廢除監察院，看到在野黨的立委跨越黨派鴻溝團結起來，民進黨委員應該要覺得高興、雀躍，怎麼反而用酸言酸語政治鬥爭方式描述跨黨派合作，台灣政局會走到今天絕對不是沒有原因，希望民進黨立委可以放下仇恨、放下黨派成見，多花點心思、一點力氣，為台灣人民做一點好事。

另民進黨北市議員簡舒培昨遭爆，不滿身兼民進黨主席的賴清德總統「三等親條款」，罵賴超蠢。

黃國昌說，民主政黨裡有不同意見蠻正常的，他對簡舒培過去抹黑、造謠的問政風格他不是非常認同，但這畢竟是民進黨自己的家務事，就讓民進黨黨內民主程序去討論做最後決定。