綠敢喊歡迎「真心」跟進廢監院 實為看衰藍內部矛盾
民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲案，昨天到達立委連署門檻，正式遞案。民進黨人士表示，廢監院確實是民進黨長期主張，但並沒有推動時間表或急迫性，若短時間內成功廢除，甚至會因大量「綠友友」失業造成些許困擾；如今民進黨團敢大聲喊「若真心就一起廢除」，主要是看準國民黨在修憲過程，內部不會有共識。
民進黨前立委林濁水表示，廢除監察院的主張的確曾經是民進黨創黨的憲政立場，但是持續到2018年就逆轉，迄今已經7年了。這段期間在前總統蔡英文主導下，民進黨不只不再主張廢監察院，甚至在得到深藍學者的支持下，不顧NGO團體的反對，硬在監察院中塞進人權委員會，加以鞏固。
依憲法增修條文規定，這次廢監院修憲案須經立法委員4分之3出席，及出席委員4分之3決議
由於目前參與廢監院連署的國民黨立委已經有24位，若此案真要在立院表決，確實存有通過成案的可能。民進黨人士指出，這未必是民進黨樂見結果，立院黨團這時喊出「跟進」，看似在下盤險棋，但其實已經過內部沙盤推演。
民進黨人士表示，國民黨是否開放黨籍立委對廢監院自由表態，是關鍵影響因素，民進黨的評估是「不可能」。首先，修憲案在院會二、三讀之前，立院要組成修憲委員會，該委員會是按照政黨席次比例分配，國民黨是否會全部安排「廢監院開明派」進入修憲委員會，已有大問號。
民進黨人士指出，若保守派藍委也名列其中，就會如同上回修憲，雖有提出廢考監議題進入修憲委員會，但根本送不出委員會，連到院會表決機會都沒有。再者，若真能走到院會表決階段，評估國民黨也未必開放藍委自由投票。
該人士說，藍綠都有人喊要廢除監院，長久以來一直廢不掉的根本原因就是各有盤算、掣肘，沒人真心在推動，過去已上演過無數次；如今主客觀情勢並未有明顯改變。綠營沙盤推演的結果就是，這回民眾黨大張旗鼓推動廢建院，也會走向雷聲大雨點小。
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