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民眾黨拋修憲廢監察院 林沛祥：可以討論

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨團總召、黨主席黃國昌（中）昨率黨籍立委舉行記者會，盼朝野支持廢除功能不彰的監察院，也希望總統邀約朝野對話能體察民意。記者潘俊宏／攝影
民眾黨團總召、黨主席黃國昌（中）昨率黨籍立委舉行記者會，盼朝野支持廢除功能不彰的監察院，也希望總統邀約朝野對話能體察民意。記者潘俊宏／攝影

民眾黨立院黨團昨日拋出廢除監察院修憲提案，但國民黨立院黨團內部對此有不同意見。參與連署的國民黨立委林沛祥今日表示，廢監院是看起來合乎邏輯的「說法」，或許有影響到憲法，但可以拿出來談談，他不清楚是否有其他雜音。

民眾黨團總召黃國昌昨日表示，台灣人民受夠這群巨嬰監委、濫權監委，相信多數人民早就對監委喪失任何基本信任感，感謝有非常多國民黨委員支持，但這件事並沒跟國民黨主席朱立倫交換意見。連署已跨越29名立委法定提案門檻，已正式送案。

對修憲廢監院一事，林沛祥表示，廢除監察院是目前看起來合乎理性邏輯的說法。對外，監察院的確對社會大眾關心的民生弊案、關心的很多事件，選擇避而不見或者辦案雙重標準。在野的辦得特別嚴，在朝的辦得特別輕。

林沛祥說，對內，監察院似乎已有一套令人覺得不舒服的內規，包括公務車濫用、公帑亂用之類的。在這前提之下，提出廢除監察院，或許有影響到憲法，但是他覺得是可以拿出來談一談的有建設性的想法。至於是否有其他的雜音，他並不清楚。

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