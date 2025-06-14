民眾黨主張廢監察院 黃國昌：下周提案修憲 籲民進黨別打假球

民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲提案，民眾黨主席黃國昌今天表示，目前連署已達31人超過法定門檻，下周正式提案成立修憲委員會，過去民進黨也高舉廢除監察院口號，希望民進黨不要打假球，到底民進黨是持續打嘴砲騙選票，還是真心要廢除監察院，就可以見真章。

黃國昌今天出席板橋送菜活動時指出，廢除監察院是非常多台灣民眾長久以來共同心願，過去民進黨也高舉廢除院的口號，只不過民進黨掌權後發現監察院又肥又香，委員位置酬庸好酬傭滿，不但有公務車，可載寵物去美容，舉凡家人出國、自己要去按摩、理髮等等，都可使用公務車。

黃國昌，這段時間監察院爆發醜聞、爭議已讓全台人民看不下去，也讓廢除訴求取得新動能，他非常感謝所有在野黨委員們，除民眾黨8位立委，還有國民黨羅智強委員大力奔走協助，目前總共有31位委員簽署共同提出修憲提案，已達到法定門檻。

黃國昌說，下周就會提案成立修憲委員會，希望民進黨說到做到，不要打假球，民進黨到底是在打嘴砲騙選票，還是真心要廢除監察院就可以見真章。

黃國昌指出，修憲委員會成立後，是按政黨比例組成，希望民進黨不要繼續用「我們還要研議」、「社會沒有共識」繼續拖延、阻撓，民進黨招式人民看得非常清楚、也非常厭煩，接下來就按程序一步一步往前走。

黃國昌說，在正式立案後有跟韓國瑜院長報告，韓院長角色是重中之重，院長有跟他說沒有問題，一切按照議事規則進行。