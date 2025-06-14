獨／蔡易餘排考察大阪世博 立院經委會同僚不挺作罷

立法院經濟委員會召委蔡易餘原本下周三、周四排定「考察2025大阪世界博覽會」，不過，由於不能以台灣名義設館，有遭主辦單位矮化的疑慮，且立院議程期間考察世博易讓外界產生疑慮，經委會立委反應並不熱烈；最後，蔡易餘只好變更議程，取消這次考察。

蔡易餘表示，原本是要考察大阪世博中，經濟部國貿署負責的未來科技館，但因為評估後，決定優先處理行政院付委的攬才條例法案，且已有委員反映兩天的日本來回行程會太趕、太累，再加上周二、周五會甲動必須出席投票，就決定等休會再各自自行前往考察，只是民眾黨團總召黃國昌提案延會到8月31日，目前就只能先延期。

立委組團參訪世博會其實早有前例，2010上海世博期間，當時的國民黨立委林益世就曾率領國民黨立委參訪，不過當時該團是利用立法院休會期間走訪，並不影響立院議程。這次蔡易餘在立院延會期間，以經委會之名安排考察大阪世博，卻引發疑慮。

蔡易餘在排定議程後雖尚未正式發文，但此考察行程之前已有先口頭告知全體經濟委員；據了解，僅蔡易餘、陳亭妃有意願參加，最後蔡易餘決定考察取消，另外再安排其他議程。

有經委會立委表示，這次是大阪繼1970年後第2次承辦綜合型世界博覽會，是日本非常重要的辦展經驗分享與成就；而這次經濟委員會考察時間上安排在會期周間的開會時間，而非在比較能排長時間考察行程的休會期間，確實引起疑慮。

這名立委也說，肯定蔡易餘等委員想趕快到日本取經、考察辦展狀況，但希望到立院休會期間，才能有較多、較長時間時再赴日好好考察、細細看展，將重要的心得、經驗及啟發帶回台灣，幫助台灣有更多能量辦理國際活動及展覽。

經委會立委楊瓊瓔早在2022年質詢時就指出，經濟部編20億元經費去日本世博，卻不能設台灣館，當時立法院就決議要相關單位爭取台灣館、台灣名義等，但事到如今，遺憾政府未依照立法院決議處理，只能用「TECH WORLD」館展出，不僅是矮化，也有大撒幣、沒效益的疑慮。

楊瓊瓔說，過去上海世博都可以設「台灣館」，政府一毛錢都不用花，是台商募資，但去日本大阪世博要編鉅額預算，設館卻連台灣字樣、LOGO都不能出現，今年初「TECH WORLD」館竟被日本共同社報導說，日本外務省已向台灣方面提出要求，盼明確展現2025年世博的台灣館是由民間企業參展。