未來「補假不補班」！人事總處刪規定 不再補班湊連假

今年下半年及明年度行事曆已出爐，行政院人事總處也公布，基於國人已習慣週休二日作息，因此在「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」中，已刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定。換句話說，未來不會為了湊連假彈性放假而補班。

民國112年因彈性調整放假及補行上班次數達6次，引發議論，行政院人事總處最後調整彈性放假範圍，從現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」；補行上班原則由現行「提前於前一週星期六」，調整為「當週或次一週星期六」，整體縮小可能彈性放假的範圍。

人事總處今年進一步調整指出，基於國人已習慣週休二日作息，因此「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」已刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定。

此外，由於紀念日及節日實施條例未寫明放假日逢例假日補假應補於哪一天，人事總處也在要點增訂，放假日逢例假日於前一個或次一個上班日補假等原則性規定，並據以作為政府行政機關辦公日曆表排定的依據。

政院官員指出，補假支持者眾，補班、補課則時常造成反感，並影響週休二日作息，因此行政院長卓榮泰也支持這項調整，此次果斷直接刪除。

明年總放假日數達120天，其中還有9個連假，官員指出，人事總處調整行事曆時有蒐集各界意見，了解到壓力比較大的還是中小企業主以及國內的觀光旅宿業者，因為放假日增加，大企業調適能力佳、影響比較小，不過100多萬家的中小企業可能就要同時面對美國對等關稅衝擊，以及放假日數增多的挑戰；此外連假較長且多時，民眾通常會出國，像是日、韓或是東南亞4天就能成行，也有可能衝擊到國內旅宿業者。