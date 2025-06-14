才與朱立倫商討反惡罷大計 蔣萬安一早合體立委掃街

公視也傳疑似霸凌案。據了解，有任職公視多年的員工，遭部門主管長期刻意不依程序核定其發稿，造成該員工被孤立；且須一人負擔兩人工作，無法如期完成時還遭主管咆哮。該員工已向公視內部申訴並向北市府勞動局檢舉，北市府勞檢後也指公視確有違法處，員工另已請律師對公視提告。 公視總經理徐秋華表示，該案已啟動內部調查，調查目前已完成，預定6月下旬協同外部專家等召開人事評議委員會。因調查過程中，有被控訴者之一也指遭被霸凌者霸凌，使狀況變得更複雜，公視都會就兩造所提證據客觀討論。

2025-06-14 09:00