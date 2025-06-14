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藍綠和解 立委吳宗憲偶像竟是「人間鬼娃」王世堅

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲昨日趁立法院會舉行期間，將「鬼娃恰吉」公仔帶去給民進黨立委王世堅簽名。圖／吳宗憲辦公室
國民黨立委吳宗憲昨日趁立法院會舉行期間，將「鬼娃恰吉」公仔帶去給民進黨立委王世堅簽名。圖／吳宗憲辦公室

儘管朝野高度對立，對立當中仍可見愛與和平。國民黨立委吳宗憲素來喜愛收集公仔，他昨日趁立法院會舉行期間，將「鬼娃恰吉」公仔帶去給民進黨立委王世堅簽名。王世堅也大方寫下，「這就是我」，詼諧自認就是「人間鬼娃」。

吳宗憲常在臉書分享，他前往公仔販售店挑選公仔的情況，也曾在助理面前於空閒時間大玩電玩，充滿童趣的行為與壯碩的身材呈現反差。

吳宗憲昨日親切稱呼王世堅為「大哥」，帶著鬼娃恰吉公仔，向王世堅求簽名。王世堅看到公仔本尊，驚呼「哇，這個好，這個真的做好棒！」

王世堅看著吳宗憲帶來的公仔，滿臉笑容說「這個太好了，不好意思。」吳宗憲說，「不會不會，就是有你，有你簽這個才有價值。」王世堅聽完笑了出來，接著拿起筆在公仔上簽下名字跟日期。

吳宗憲牽起王世堅，也拿起公仔，說「這是我最喜歡的『世堅大哥』，幫我簽名的。」二人愉快合影。吳說，「我放我粉專喔。」王也回應，「我們好同事啦！」

吳宗憲總結，「我超喜歡，超級開心，因為我最喜歡的世堅大哥在公仔上簽名，很感謝他，他也一直是政治人物裡面，我非常欣賞以及崇拜的前輩，祝福世堅大哥身體健康，事事順心。」

國民黨立委吳宗憲昨日將「鬼娃恰吉」公仔，帶去給民進黨立委王世堅簽名。二人開心合影。圖／吳宗憲辦公室
國民黨立委吳宗憲昨日將「鬼娃恰吉」公仔，帶去給民進黨立委王世堅簽名。二人開心合影。圖／吳宗憲辦公室

身材 王世堅 名字

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