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被爆罵賴清德蠢 簡舒培：黨內有討論機制

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱江婉儀陳俊智屈彥辰張曼蘋／連線報導
民進黨北市議員簡舒培傳出因總統兼黨主席賴清德片面宣布禁聘配偶、三等親為助理，在辦公室飆罵賴「超級蠢」。圖／聯合報系資料照片
民進黨北市議員簡舒培傳出因總統兼黨主席賴清德片面宣布禁聘配偶、三等親為助理，在辦公室飆罵賴「超級蠢」。圖／聯合報系資料照片

民進黨北市議員簡舒培因總統兼黨主席賴清德片面宣布禁聘配偶、三等親為助理，在辦公室用髒話飆罵賴「超級蠢」。事件傳出後，藍綠白不約而同聲援；簡昨僅回應，民進黨內有討論機制，會在黨內以各種方式討論。不過，國民黨立委王鴻薇昨表示簡須「保重」。

今年二月，賴清德以黨主席身分要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，當時他的新潮流嫡系、新北市議員林秉宥即開第一槍表態反對，痛批這既不符合一般性原則，也不符合比例原則，更是「不當連結的狗屁想法」，還規畫想入黨章。

林秉宥昨表示，簡舒培這件事有點尷尬，洩漏錄音的人跟簡關係不好，可能原以為只是私下的意見交流，沒想到被拿到檯面上討論。賴清德子弟兵、民進黨立委郭國文為簡緩頰，稱這是個人風格。

王鴻薇認為，簡舒培沒否認罵過賴清德，她為簡擔心，因為只要得罪賴清德，下場不會太好，「所以我只能說，簡舒培你保重。」

林秉宥說，政治工作者機動性很高，助理不用三等親的想法曲高和寡，實務難做到，有家人協助，服務會更加順利。

北市綠營人士說，簡舒培和林秉宥的說法都不是單一民代心聲，黨中央發布前沒跟地方溝通，每個民代都有不同看法，議員助理基本工時是24小時，「下班誰還會幫你做服務？只有家人比較不會計較。」大家還是在等下一步通知，有機會會向黨中央反映，請黨中央斟酌。

北市民眾黨議員張志豪說，助理就算不在三等親內，想為非作歹一樣會做，是人選而不是親疏的問題。國民黨議員詹為元表示，真正要去預防的是詐領助理費。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤說，簡舒培至少幫綠營基層說出實情，但會擔心她很快就步上民進黨立委林岱樺、前立委陳歐珀和北市議員陳怡君等人後塵。

賴清德 議員 簡舒培 民進黨

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