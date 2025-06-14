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廢監院 藍有雜音 綠盼勿報復

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇屈彥辰／台北報導

藍白聯手提出廢除監察院的修憲提案，民眾黨立院黨團總召黃國昌昨表示，台灣人民受夠濫權監委，感謝有非常多藍委支持，但此事並未跟國民黨主席朱立倫交換意見；國民黨多位立委連署提案，但藍營內部仍有不同意見；民進黨團幹事長吳思瑤則表示，廢考監是民進黨長期理念，但不該是政治報復。

黃國昌、國民黨立委羅智強提出廢除監察院的修憲案，黃國昌說，廢除監察院是民眾黨長期以來的主張，也是前黨主席柯文哲在二○二四年選總統時的重要政見，過去民眾黨因立院席次不足，無法單獨提出修憲提案，如今正式啟動廢除監察院連署。

黃國昌說，台灣人民受夠這群巨嬰監委、濫權監委，包庇自家人、作為執政黨鷹犬，相信多數人民早對監委喪失基本信任感。

憲法增修條文第十二條規定，修憲須經立法院立法委員四分之一提議，四分之三出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。

據了解，國民黨團對廢監院提案採開放態度，但內部也不同看法，藍委翁曉玲說，牽涉到憲政架構的改變，需審慎評估，若整個機關、權限都拿掉，未來對於整個台灣的公務機關及公務員，有無事後監督的機制，要從長計議。翁表示，很多機關當時設計的初衷、權責並無太大疏漏，是執行職權的人出了問題。

吳思瑤表示，廢考監是民進黨長期理念，上一屆國會修憲提案裡，民進黨團也有實際行動，如果在野黨願意跟進，那就一起真心推動；不過廢除監察院不該是政治報復，而是對於憲政體制的優化，憲政課題不該拿來政治操作。

黃國昌 翁曉玲 監察院

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