快訊

大而美法案有多歹毒？ 克魯曼：劫貧濟富只為向川普獻媚

林佳龍祝賀菲律賓國慶 宣布將對菲延長免簽入境一年

中央社／ 台北13日電
外交部長林佳龍。（本報資料照片）
外交部長林佳龍。（本報資料照片）

外交部林佳龍今天出席菲律賓國慶酒會，盼台菲友誼長存，攜手為印太地區帶來更多和平與繁榮。為了持續深化台菲雙邊關係，林佳龍宣布，台灣將延長對菲律賓國籍人士的免簽入境計畫一年。

林佳龍在臉書發文表示，1898年6月12日菲律賓擺脫西班牙殖民統治，也將這一天定為國慶日，今晚很榮幸代表台灣出席慶祝酒會，向菲律賓政府與人民獻上最誠摯的祝賀。

林佳龍表示，菲律賓是台灣的重要鄰國，同在印太第一島鏈，不僅共享自由民主的核心價值，也在面對極權主義擴張的挑戰時，相互扶持、並肩前行，他與菲律賓駐台代表葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）都深感，維護區域和平穩定是台菲的共同責任與願景。

林佳龍說，台菲關係近年來日益緊密，特別是菲律賓政府發布第82號備忘錄通告，放寬官方交流的部分限制，不僅為共同推動的「台菲經濟走廊」奠定基礎，也更為雙方在農業、科技、能源、智慧解決方案及經濟韌性等領域的合作，提供前進動能。

林佳龍表示，見證台菲民間交流的蓬勃發展，去年菲律賓來台旅客達到41萬5000人，是東南亞來台旅客最多的國家，目前在台的菲律賓移工也有16萬人，他們在各行各業努力打拚，為台灣社會注入新的能量，也要向他們表達由衷的謝意。

林佳龍宣布，為了持續深化台菲雙邊關係，他宣布「台灣將延長對菲律賓國籍人士的免簽入境計畫一年」，期盼在互惠原則下，在不久的將來，台灣民眾也能免簽證前往菲律賓，只要簡單收拾行李、帶上護照，就能展開一趟說走就走的假期。

在葛若菲的邀請下，林佳龍表示，他獻唱一曲「月亮代表我的心」，用音樂向菲律賓朋友傳達台灣的祝福，願台菲友誼長存，攜手為印太地區帶來更多和平與繁榮。

菲律賓 簽證 林佳龍 外交部 免簽

延伸閱讀

林佳龍陪賴總統接見原聲童聲合唱團 讓世界聽見台灣

雨天備案迎瓜國總統 凌濤：林佳龍稱下雨是祝福 怎自圓其說？

【重磅快評】幹話外交 林佳龍果然是吳釗燮接班人

有雨備不用？淋雨迎馬紹爾總統 凌濤：誰在惡整賴總統

相關新聞

行政院核定：下半年增2連假 明年9個連續假日

立法院日前三讀通過新增3個國定假日，行政院人事總處今天公布新修正的114年政府行政機關辦公行事曆以及明年115年辦公行事...

林佳龍祝賀菲律賓國慶 宣布將對菲延長免簽入境一年

外交部長林佳龍今天出席菲律賓國慶酒會，盼台菲友誼長存，攜手為印太地區帶來更多和平與繁榮。為了持續深化台菲雙邊關係，林佳龍...

外交部啟動申請以色列打工度假 王鴻薇轟：推人進戰場

以色列地區的緊張情勢上升。國民黨立委王鴻薇今晚表示，外交部6月3日啟動赴以色列度假打工，並公告申請訊息，把國人推去戰場的...

廢監院 藍有雜音 綠盼勿報復

藍白聯手提出廢除監察院的修憲提案，民眾黨立院黨團總召黃國昌昨表示，台灣人民受夠濫權監委，感謝有非常多藍委支持，但此事並未...

連續假期放送！下半年新增2個 明年共9個

立法院日前三讀通過紀念日及節日實施條例，今年起新增五天國假。行政院人事總處昨公布新修正的一一四年政府行政機關辦公行事曆以...

以伊衝突！ 外交部：兩地國人均安 已暫停打工度假

以色列對伊朗軍事設施發動空襲，同時宣布全國進入緊急狀態並關閉領空，外交部表示，目前在以色列及伊朗境內的國人均安全，外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。