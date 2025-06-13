外交部啟動申請以色列打工度假 王鴻薇轟：推人進戰場

以色列地區的緊張情勢上升。國民黨立委王鴻薇今晚表示，外交部6月3日啟動赴以色列度假打工，並公告申請訊息，把國人推去戰場的打工的行為，確實是前所未見，發文不到10天就發生空襲伊朗，也更顯示外交部對中東局勢掌握完全不足。

王鴻薇表示，以色列12日空襲伊朗，進一步加劇中東緊張情勢。中東戰火未歇，事實上從2023年10月7日加薩戰爭後，雖然國內近期才調升旅遊警示，但是以色列戰火不斷，早是國際上眾所皆知的常識。

王鴻薇說，沒想到外交部竟在6月3日正式啟動赴以色列度假打工，臉書貼出赴以色列度假打工計畫申請訊息，外交部貼出的圖片，是一張請假單，請假人寫著「茂顯王」，請假事由寫道「來去以色列度假打工」，批示的地方還蓋上「very good」的印章。甚至還表示「開啟獨一無二的冒險旅程」，並稱基於台灣與以色列於2023年簽署的「台以度假打工計畫協定」正式開放申請。

王鴻薇指出，外交部發文內容甚至寫著「你不只是走進世界，也讓世界看見台灣精神 所代表的勇氣與韌性！開啟獨一無二的冒險旅程！」等字來做宣傳文宣，這種把國人推去戰場的打工的行為，確實是前所未見，發文不到10天就發生空襲伊朗，也更顯示外交部對中東局勢掌握完全不足。

王鴻薇認為，這樣的計畫爭議過大，如果有國人因為這樣的計劃淪為戰俘，或遇到生命危險，演變成國際事件，外交部根本付不起責任，也讓外交部緊急提升以色列旅遊警示，並且宣布暫緩實施國人度假打工計劃，「茂顯王」恐怕也要從以色列落跑回台上班了。更心虛的是，外交部已經偷偷把10天前這篇「茂顯王」的赴以色列度假打工計畫申請公告文刪除。

王鴻薇批，其實外交部長林佳龍本身就非外交體系出身，過去經驗都是交通部相關，專業上本來就已經備受質疑，這次把敏感的戰地外交事務，扣上觀光、旅遊度假，產生這種誇張的行為，外交部高層的專業判斷，恐怕只會讓國人更加擔憂、不安。