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政院核定新版行事曆 下半年增2次連假、明年有9個連假

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

人事總處13日公布最新版的下半年府行政機關辦公日曆表，下半年共新增孔子誕辰紀念日/教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）等3個國定假日，其中教師節與光復節因補假，成為3天連續假期；此外2026年總放假日數達120天，其中有9個連假，最多的為農曆春節假期9天假。春節假期是將2月15日適逢星期日的小年夜，挪至2月20日星期五的初四補假。

人事總處說明，行政院核定2025政府行政機關辦公日曆表，今年下半年新增孔子誕辰紀念日/教師節（9月28日）、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）等3個國定假日；增加2個3日連續假期（併同例假日）：孔子誕辰紀念日/教師節適逢星期日，於次一日9月29日（星期一）補假；臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日適逢星期六，於前一日10月24日（星期五）補假。

另行政院也已核定2026年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數120日，其中3日以上之連續假期（併同例假日）計有9個，分別為農曆春節假期（9日）、和平紀念日（3日）、兒童節及清明節（4日）、勞動節（3日）、端午節（3日）、中秋節及孔子誕辰紀念日/教師節（4日）、國慶日（3日）、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日等（3日）及行憲紀念日（3日）。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；至實施條例第9條規定有關警察、消防、海巡、軍事等性質特殊政府機關（構）放假日及各級學校適用之學年度行事曆，由內政部、海洋委員會、國防部及各該主管教育行政機關等視需要調移之。此外，民間企業人員放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部規定辦理。

連續假期 行政院 教師節 國定假日 光復節

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