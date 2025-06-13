以伊衝突！ 外交部：兩地國人均安 已暫停打工度假

以色列對伊朗軍事設施發動空襲，同時宣布全國進入緊急狀態並關閉領空，外交部表示，目前在以色列及伊朗境內的國人均安全，外交部已經調升以色列及伊朗的旅遊警示等級，並且暫緩執行台以度假打工計畫，呼籲國人近期避免前往相關國家商旅。

外交部指出，經我國駐以色列代表處聯繫瞭解，目前我國旅以台僑、國人及駐處員眷約283人，伊朗則約有7位國人，目前均安。相關駐處將續與當地國人保持密切聯繫，以分享即時資訊並提供必要協助。

外交部強調，將持續密切關注情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等資訊。國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018/ 050-6453018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。