以色列攻擊伊朗 外交部調升警示、暫緩台以度假打工
外交部指出，密切關注以色列今天攻擊伊朗軍事設施，及以色列進入全國緊急狀態等局勢。因應區域緊張情勢急速升高，外交部調升以色列及伊朗的旅遊警示等級，並暫緩執行台以度假打工計畫，呼籲民眾近期避免前往相關國家商旅。
外交部表示，經駐以色列代表處聯繫瞭解，目前旅以台僑、民眾及駐處員眷約283人，伊朗則約有7位台灣人，目前均安。相關駐處將續與當地台灣人保持密切聯繫，以分享即時資訊並提供必要協助。
外交部表示，將持續密切關注情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等資訊，民眾在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處急難救助電話；或在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打駐杜拜辦事處急難救助電話，或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」，以獲得及時協助。
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