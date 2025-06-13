快訊

「幾乎學生都會經過」逢甲大學校樹倒塌壓死男學生 校方說話了

行政院核定！下半年增2連假 明年9個「三天以上」連續假期

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院核定：下半年增2連假 明年9個連續假日

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院人事總處公布新修正的114年政府行政機關辦公行事曆以及明年115年辦公行事曆。確定下半年增加2個3天連續假日。明年總放假日則為120天，其中有9個3天以上連續假期。圖／杜建重
行政院人事總處公布新修正的114年政府行政機關辦公行事曆以及明年115年辦公行事曆。確定下半年增加2個3天連續假日。明年總放假日則為120天，其中有9個3天以上連續假期。圖／杜建重

立法院日前三讀通過新增3個國定假日，行政院人事總處今天公布新修正的114年政府行政機關辦公行事曆以及明年115年辦公行事曆。確定下半年增加2個3天連續假日。明年總放假日則為120天，其中有9個3天以上連續假期。

人事總處說明，行政院核定114年政府行政機關辦公日曆表（修正版），今年下半年新增孔子誕辰紀念日/教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）等3個國定假日；增加2個3日連續假期（併同例假日）：孔子誕辰紀念日/教師節適逢星期日，於次一日9月29日（星期一）補假；台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日適逢星期六，於前一日10月24日（星期五）補假。

另外，行政院核定115年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數120天，其中3天以上之連續假期（併同例假日）計有9個，分別為農曆春節假期（9天）、228和平紀念日（3天）、兒童節及清明節（4天）、勞動節（3天）、端午節（3天）、中秋節及孔子誕辰紀念日/教師節（4天）、國慶日（3天）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日等（3天）及行憲紀念日（3天）。

人事總處指出，行政院依「紀念日及節日實施條例」修正「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」。基於國人已習於週休二日作息，處理要點已刪除調整上班日為放假日並補行上班之規定，另增訂放假日逢例假日於前一個或次一個上班日補假等原則性規定，並據以作為政府行政機關辦公日曆表排定之依據。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；至於有關警察、消防、海巡、軍事等性質特殊政府機關（構）放假日，以及各級學校適用之學年度行事曆，由內政部、海洋委員會、國防部及各該主管教育行政機關等視需要調移。此外，民間企業人員放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部規定辦理。

金門 行政院 教師節

延伸閱讀

高鐵董事會今推選 史哲任董事長、陳惠裕任總經理

前瞻第5期特別預算703億元 減列1.5億三讀通過

軍人加薪行政院反對 馬文君呼籲國防部長顧立雄護軍

批政院「惡修」縣市補助辦法 國民黨團：必要時優先處理

相關新聞

行政院核定：下半年增2連假 明年9個連續假日

立法院日前三讀通過新增3個國定假日，行政院人事總處今天公布新修正的114年政府行政機關辦公行事曆以及明年115年辦公行事...

以伊衝突！ 外交部：兩地國人均安 已暫停打工度假

以色列對伊朗軍事設施發動空襲，同時宣布全國進入緊急狀態並關閉領空，外交部表示，目前在以色列及伊朗境內的國人均安全，外交部...

影／視察防堵洗產地 卓榮泰：擦亮台灣製造的招牌

行政院長卓榮泰今天前往遠雄自由貿易港區視察防堵洗產地，卓榮泰表示目前數據顯示我國業者在嚴防洗產地方面的配合度相當高，將持...

【重磅快評】沈伯洋說的句句經典 成了認知作戰的輪迴

最近民進黨「全黨護一人」，連貴為總統，賴清德都要替沈伯洋說上兩句，說沈父是「沒有不法紀錄的貿易商」、「說他賺紅錢是居心叵...

曹興誠嗆辯論不接是孬種 趙少康回應敢罵就告：我要也是跟賴清德辯

罷免國民黨立委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠向中廣前董事長趙少康下辯論戰帖，不敢面對就送寫著「孬種」、「騙子」的帽子。趙...

【重磅快評】簡舒培罵「蠢」總統 大膽洩漏國家機密？

說一個政治笑話，蘇聯時期兩個年輕男人去克林姆林宮前抗議，一個大罵總統是「混蛋」、一個大罵總統是「蠢蛋」。結果，罵混蛋的被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。