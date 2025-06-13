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影／視察防堵洗產地 卓榮泰：擦亮台灣製造的招牌

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
行政院長卓榮泰呼籲產業界在防堵洗產地與經濟安全等議題上積極配合政府政策，期待業者提高自律性，並將企業品牌與國家形象放在首位。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰呼籲產業界在防堵洗產地與經濟安全等議題上積極配合政府政策，期待業者提高自律性，並將企業品牌與國家形象放在首位。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰今天前往遠雄自由貿易港區視察防堵洗產地，卓榮泰表示目前數據顯示我國業者在嚴防洗產地方面的配合度相當高，將持續推行「三嚴」措施不斷滾動檢討，擦亮台灣製造的招牌。

卓榮泰呼籲產業界在防堵洗產地與經濟安全等議題上積極配合政府政策，期待業者提高自律性，並將企業品牌與國家形象放在首位。

卓榮泰指出美國政府日前宣布對等關稅，旨在解決財政赤字、貿易逆差與保障經濟安全，因此高度重視違規轉運與低價傾銷行為，目的在於推動美國再工業化與確保高科技產品安全。

卓榮泰表示即使沒有關稅問題，台灣仍須在經濟安全、違規轉運及洗產地等方面投入大量人力與財力，以做好全面防範措施。強化這些議題的防範不僅有助於台美雙方的談判，也符合國家政策，為台灣在國際談判中爭取更有利的地位。

卓榮泰提到為加強出口到美國產品的證明措施，我國廠商的配合度也很高，美國關稅措施公布後，台灣率先對產業提供支援，估算支出達930億元，再加上千億台電補貼，以穩定電價、降低產業成本壓力。

卓榮泰提醒產業界務必在洗產地和經濟安全議題上配合政府，共同努力維護國家形象與產業發展。

行政院長卓榮泰（右二）今天前往遠雄自由貿易港區視察防堵洗產地。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（右二）今天前往遠雄自由貿易港區視察防堵洗產地。記者季相儒／攝影

美國 卓榮泰

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