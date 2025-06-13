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【重磅快評】沈伯洋說的句句經典 成了認知作戰的輪迴

聯合報／ 主筆室
沈伯洋表示，他父親是「中南美洲台商」，應厄瓜多廠商所請居中向中國廠商訂貨，出口到厄瓜多，實際上是「讓中國廠商賺錢」，不是「賺紅錢」。圖／聯合報系資料照片
沈伯洋表示，他父親是「中南美洲台商」，應厄瓜多廠商所請居中向中國廠商訂貨，出口到厄瓜多，實際上是「讓中國廠商賺錢」，不是「賺紅錢」。圖／聯合報系資料照片

最近民進黨「全黨護一人」，連貴為總統，賴清德都要替沈伯洋說上兩句，說沈父是「沒有不法紀錄的貿易商」、「說他賺紅錢是居心叵測」。但這些都不如沈伯洋自己反駁來得精彩，今日他被問到，父親在海關登記時使用「中國台灣」，回嗆「這不是廢話？」所有商人到中國一定被矮化，這是典型譴責被害人的說法。

沈伯洋以抗中保台著稱，其父沈土城在大陸做生意引發議論，近日也被揭登記時用「中國台灣」為名，因而引起批評。陸委會副主委、發言人梁文傑昨日表示，這是沒有選擇空間的，很多進出口廠商都這樣，「我想不是只有沈伯洋的父親是這麼做。」

沈大立委及陸委會副主委都說得有理。赴大陸工作或和大陸做生意本來就是合法的，但之前只要有人想做中國大陸的生意，不是就會被抹紅「為賺人民幣不惜舔共」嗎？更不要說先前有台灣藝人陸續在微博表態支持「中國台灣省」的講法，陸委會就表示要查，主委邱垂正3月間受訪時，還呼籲這些藝人不要再傷害這塊養育他們的土地。就連企業只要商品產地標示「中國台灣」，即使是出口到大陸時被動貼上標籤，仍會被側翼出征，這時怎不覺得是在譴責被害人了呢？

沈伯洋還有一句經典之語，稱他父親是「中南美洲台商」，應厄瓜多廠商所請居中向中國廠商訂貨，出口到厄瓜多，實際上是「讓中國廠商賺錢」，不是「賺紅錢」。民進黨發言人吳崢隨即順著補充，「是中國廠商賺走沈爸爸的錢」。這些話說得極為聰明，依此邏輯即可以為所有台商解套，和大陸做生意確實是讓中國廠商賺錢呀，台商全是被害人呀，怎麼可以譴責被害人？以前怎沒人想到可以這樣說，還是沈大立委高明。

聰明且高明的沈伯洋為外界完美示範了論述能力強的人就是不一樣，不怕被抹紅，仍然還是可以綠得出汁。要搞認知作戰，就得學學如此強勁的論述能力，管它會不會輪迴到自己身上，總是有被搞得暈頭轉向的人會埋單的。

陸委會 被害人 沈伯洋

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